Магнитогорский металлургический комбинат инвестирует миллиарды в природоохранные проекты

Группа ПАО «ММК», один из крупнейших производителей металлопродукции в России, в 2019 году выделила около 8,5 миллиардов рублей на реализацию экологических инициатив. Эти расходы – лишь часть масштабной экологической программы Магнитогорского металлургического комбината. Программа охватывает период с 2018 по 2025 год и предполагает инвестиции 38,1 миллиарда рублей в природоохранную деятельность.

Такой внушительный объем инвестиций, по мнению председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова, «позволит сделать Магнитогорск по-настоящему чистым городом». Значительные шаги в направлении реализации стратегической инициативы «Чистый город» уже сделаны: так, в 2019 году комплексный индекс загрязнения атмосферы в Магнитогорске составил 6,8 единиц – в 2,2 раза меньше, чем двумя годами ранее. Во многом этому способствовали экологические инициативы ММК. В 2019 году комбинат запустил новую аглофабрику, оснащенную 19 высокоэффективными природоохранными объектами, что позволило вывести из строя устаревшее оборудование и серьезно сократить выбросы в воздух вредных веществ. По итогам 2020 года ожидается дальнейшее снижение выбросов.

Кроме того, в 2019 году ММК успешно реконструировал систему оборотного водоснабжения, благодаря чему полностью прекратил сброс загрязняющих веществ в акваторию Магнитогорского водохранилища, продолжил работу по озеленению города, высадив на его территории 1630 саженцев, вторично использовал 1,8 миллионов тонн отходов производства, сократил валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 1,2 тысяч тонн, а валовые сбросы в водные объекты – в 2,4 раза по сравнению с 2018 годом.

«Мы продолжаем инвестиции в модернизацию первого передела, которые позволят еще больше сократить техногенное воздействие на окружающую среду», – отмечал в интервью «Ведомостям» генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. В планах комбината на 2020 – 2024 годы – строительство комплекса новой коксовой батареи и новой доменной печи, реконструкция цеха улавливания и биохимической установки коксохимического производства, а также газоочистных установок сталеплавильного передела. Замена устаревших агрегатов более эффективными и совершенствование природоохранного оборудования позволит ММК и далее снижать уровень техногенной нагрузки на окружающую среду.