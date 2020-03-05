Блогер Диденко сообщит детям о смерти отца с помощью мультфильма

Блогер Екатерина Диденко сообщила, что до сих пор не рассказала детям о гибели своего отца, но планирует сделать это при помощи любимого мультика своей дочки

«Расскажу, когда с психологом проконсультируюсь. Хочу связать с любимым мультиком дочки „Холодное сердце“», - написала она в своем Instagram.

Один из пользователей посоветовал девушки использовать в этих целях мультик «Тайна КоКо», который, по его словам, «очень все по полочкам про смерть разложит и детям будет легче объяснить».

Некоторые пользователи напротив советовали блогерше рассказать все как есть и «вместе оплакивать папу».

Напомним, на вечеринке по поводу дня рождения Екатерины ее супруг вывалил коробку с сухим льдом прямо в бассейн под одобрительный гул гостей. Через пару секунд образовалась дымовая завеса над всем бассейном, которая привела в восторг собравшихся.

Однако действие льда привело к тому, что торжество закончилось смертью троих человек: двух друзей Екатерины и ее мужа. Они потеряют сознание прямо в бассейне и умерли от механической асфиксии - захлебнулись водой. Четверо человек были доставлены в больницу.

При этом, Деденко называет себя «аптечным» блогером, а ее муж сообщил доставщику сухого льда, что он «все знает» и «не первый раз сталкивается» с этим веществом.