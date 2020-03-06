2020-03-05T20:39:18+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Взросление - это когда вместо пива покупаешь сок, потому что он реально вкуснее

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Жена - мужу:

- Ты где был две недели, гад?!

- Да Серега чихнул, и мы все в карантин попали на 14 дней. Ну там... В гаражах...

* * *

- Доктор, как вы считаете, что хуже: болезнь Паркинсона или Альцгеймера?

- Ну как сказать... Что лучше: стакан с водкой расплескать или не помнить, где спрятана бутылка?

* * *

В магазине стройматериалов:

- Скажите, у вас фанера есть?

- Вам для строительства?

- Да ну что вы, нет, конечно! Так, блин, над Парижем полетать!

* * *

Что делает в момент опасности женщина за рулем?

Она за ним прячется…

* * *

Жена привела вторую кошку.

Первая кошка считает, что лучше бы я привел вторую жену.

* * *

Чемпион мира по гольфу может, прямо не отходя от мешка, посадить 6 соток картошки.

Но он не знает о своем таланте, потому что он чемпион мира по гольфу.

* * *

- Сема, таки возьми ребенка на футбол!

- Зачем, он же еще маленький.

- Ну а шо он орет просто так?!

* * *

В детстве я часто грыз всякие пластмассовые игрушки. До сих пор вкус помню. И сейчас, когда помидоры из супермаркета ем, аж ностальгия берет...

* * *

- Вы знаете, в нашем театре поставили такой непосещаемый спектакль...

- Это еще мягко сказано. Когда я позвонил в кассу и спросил, во сколько он начинается, мне ответили: «А когда вам удобно?»

* * *

- Как вообще земля тебя носит?!

- Ну... Гравитация там, тыры-пыры...

ИСТОЧНИК KP.RU

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