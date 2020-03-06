Анекдоты: Взросление - это когда вместо пива покупаешь сок, потому что он реально вкуснее
Жена - мужу:
- Ты где был две недели, гад?!
- Да Серега чихнул, и мы все в карантин попали на 14 дней. Ну там... В гаражах...
* * *
- Доктор, как вы считаете, что хуже: болезнь Паркинсона или Альцгеймера?
- Ну как сказать... Что лучше: стакан с водкой расплескать или не помнить, где спрятана бутылка?
* * *
В магазине стройматериалов:
- Скажите, у вас фанера есть?
- Вам для строительства?
- Да ну что вы, нет, конечно! Так, блин, над Парижем полетать!
* * *
Что делает в момент опасности женщина за рулем?
Она за ним прячется…
* * *
Жена привела вторую кошку.
Первая кошка считает, что лучше бы я привел вторую жену.
* * *
Чемпион мира по гольфу может, прямо не отходя от мешка, посадить 6 соток картошки.
Но он не знает о своем таланте, потому что он чемпион мира по гольфу.
* * *
- Сема, таки возьми ребенка на футбол!
- Зачем, он же еще маленький.
- Ну а шо он орет просто так?!
* * *
В детстве я часто грыз всякие пластмассовые игрушки. До сих пор вкус помню. И сейчас, когда помидоры из супермаркета ем, аж ностальгия берет...
* * *
- Вы знаете, в нашем театре поставили такой непосещаемый спектакль...
- Это еще мягко сказано. Когда я позвонил в кассу и спросил, во сколько он начинается, мне ответили: «А когда вам удобно?»
* * *
- Как вообще земля тебя носит?!
- Ну... Гравитация там, тыры-пыры...
ИСТОЧНИК KP.RU