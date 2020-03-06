2020-03-05T21:20:04+03:00
Телевизор

Леди разные нужны, леди разные важны

На канале «Ю» выбирают модель XL
Валентина ЛЬВОВАколумнист
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На канале «Ю» новый проектНа канале «Ю» новый проект
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Канал «Ю» - явление противоречивое. То оно спрашивает, довольны ли мы своим телом, и призывает улучшить это самое тело, то запускает проект, где будут модели в теле. Первый же выпуск меня перепахал. Столько интересного, что аж почувствовала, насколько мне не повезло в жизни. Ни туда килограммов в минус, ни сюда в плюс - достаточно, чтобы уж верняк. Средняя я.

В жюри шоу четыре человека, среди них великолепная (без иронии) Екатерина Скулкина и Анфиса Чехова, всегда готовая оголить то место, на котором раньше свела татуировки. Тема татуировок возникла не случайно. Там девушка одна была. С матрешкой на бедре. Сказала, в Англии училась, там и наколола. Чтобы знали: русская! Девушку отфутболили, а она потом говорила, что феминистка и ее взглядов не поняли. Взглядов не поняли. С бедра и от матрешки.

Бодипозитив сегодня в моде. В чем нет ничего плохого. Хорошего, правда, тоже не очень много, поскольку наблюдается эффект маятника. Если раньше девушки думали, что жизнь кончается после того, как их обзовут толстухой, и начинали доводить себя до истощения, страдали от анорексии и падали в голодные обмороки, то теперь все кивают на формы Ким Кардашьян и хвастают, какого размера у них то, что ниже пояса. Первые научились считать хотя бы калории, вторые отказались от умения считать вообще.

Нет, поправка: от умения считать отказались те, кто идет на шоу «Модель XL». Остальные женщины мирно считают, читают, работают, растят детей, позитивно смотрят на мир вокруг и ничего не пытаются никому доказать на уровне пятой точки. На других уровнях - да. Посмотрите на фигуры политиков-женщин, и все станет понятно. На жен бизнесменов, которые не отпустили своих богатеев к любовницам. С ними тоже ясно. Многие, толстея, страдают от стереотипов, да. От отсутствия модной одежды на большой размер. Но часто и худенькая девчонка не может одеться модно, а кто-то безразмерный в районе талии скупает себе пол-ЦУМа. И мерилом становятся исключительно деньги. Как и в случае с хайпом имени Кардашьян.

Кстати, «русская Кардашьян» по имени Виолетта уже прошла отбор в первом же выпуске. Ей сказали много комплиментов про безупречную кожу и прочее, возможность рекламировать шубы и автомобили. А она, представляя себя, сообщила, что с пятнадцати лет жила с мужиком из списка Forbes, а потом захотела любви и ушла. Сейчас ей 23 года. По сути, статью за совращение лиц, не достигших шестнадцати, никто не отменял. А тут сидит себе перед телекамерой петербурженка и рассказывает, как ее купили, как она жила с женатым мужиком до своего двадцать первого года. На сайте, кстати, подчистили: там она уже с шестнадцати жила. Но вообще-то после такого надо в прокуратуру.

Также скажу для очищения совести своей: красной нитью проходила в жюри способность или неспособность прыгать каждой конкретной женщины с парашютом. Шанс приземляться не обсуждался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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