«Дело закрыто»: судебные приставы не смогли найти исчезнувшую Анастасию Заворотнюк

«Прекрасную няню» Анастасию Заворотнюк поклонники потеряли из вида несколько месяцев назад. Из-за тяжелой болезни актриса не появляется на публике и даже соцсети давно забросила. Однако, теперь артистку не могут найти и судебные приставы. В Люберецком районном отделе судебных приставов закрыли исполнительное производство Заворотнюк по налоговой задолженности. Причина, которая в документах обозначена скупой шифровкой «ст.46 ч.1 п.3», на самом деле означает невозможность установить местонахождение должника или его имущества.

- У Анастасии Заворотнюк есть недвижимость в Люберецком районе Подмосковья, - рассказал источник kp.ru в правоохранительных органах. - В 2010 году она приобрела в посёлке Малаховка земельный участок площадью 1140 квадратных метров с небольшой одноэтажной дачей. По этим объектам налоги были оплачены не полностью, их взыскали через суд в декабре-2018. Однако, удержать деньги с должницы приставы не смогли: ни на даче, ни по месту прописки дверь никто не открыл. Дело пришлось закрыть.

Напомним, прошлой весной, вскоре после рождения третьего ребёнка, у 48-летней актрисы обнаружили злокачественную опухоль головного мозга - глиобластому, это одна из самых агрессивных и опасных опухолей. С тех пор о нахождении Заворотнюк мало что известно: говорили, что она лечилась в Польше, где врачи ничем не смогли ей помочь. После этого, по информации «КП», «прекрасная няня» лежала в московской клинике и подмосковном реабилитационном центре. Однако, с нового года актриса словно исчезла - ни от родных, ни от ее помощников информации о ее состоянии нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Все было совсем плохо": знакомый раскрыл подробности о здоровье Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк по-прежнему продолжает борьбу с тяжелым недугом. По слухам, звезде сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали четвертую стадию опухоли мозга. Родственники актрисы с начала года не дали ни одного комментария о состоянии здоровья артистки. Хранят молчание и ее пиарщики. Меж тем, музыкальный критик Сергей Соседов немного приоткрыл завесу тайны. (подробности)

КСТАТИ

«Жизнь висела на волоске»: врачи однажды уже вытащили Анастасию Заворотнюк с того света

Пока звезда сериала «Моя прекрасная няня» сражается с тяжелой болезнью, ее родные всячески оберегают актрису от чужого внимания и не делятся новостями о ее состоянии. Поклонникам Анастасии ничего не остаётся, как пересматривать в Сети ее фильмы да старые интервью. Одна из таких передач - украинская «Битва экстрасенсов», вышедшая ещё в 2013 году, на днях вновь обратила на себя внимание. В шоу один из магов очень точно определил проблемы со здоровьем актрисы, которые преследуют ее с самого детства. (подробности)