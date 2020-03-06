2020-03-06T22:32:00+03:00
Звезды

Наталья Бочкарева — о воспитании детей: Пусть лучше курят со мной дома, чем во дворе под забором

Актриса поделилась своими методами общения с 11-летней Марией и 12-летним Иваном
Ирина СУХАНОВА
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Наталья Бочкарева рассказала о воспитании детей.Наталья Бочкарева рассказала о воспитании детей.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Прошлой осенью Наталья Бочкарева стала героиней громкого скандала с наркотиками. С тех пор звезда сериала «Счастливы вместе» держалась в тени и особо не рассказывала о личной жизни. Но теперь решила поделиться своими взглядами на воспитание детей. 39-летняя актриса рассказала, что старается уберечь 11-летнюю Машу и 12-летнего Ивана от влияния соцсетей. Особое внимание актриса уделяет тому, чтобы дети не попали в сообщества, которые призывают подписчиков подвергать свою жизнь опасности.

Главными условиями в общении с наследниками Бочкарева считает честность и доверие.

- Нужно с детьми всегда держать руку на пульсе. А как? Больше с ними общаться, - рассказала Наталья в YouTube-шоу «Ходят слухи». - Вы должны быть друзьями, чтобы им не страшно было сказать: «Мам, я попробовал покурить». И ты не скажешь: «Да, ты че!? Как это вообще можно?». А ответишь: «Лучше покури со мной дома, если тебя унесет, то, по крайней мере, я тебе помогу и скажу, что не нужно так делать, и ты не будешь курить во дворе под забором».

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Наталья воспитывает сына Ивана и дочь Марию.
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Актриса призналась, что совершенно не боится критики в соцсетях и не обращает внимания на нападки хейтеров. И этот опыт, по мнению Бочкаревой, полезно получить и ее детям.

- Любой негатив тебя закаляет. Это задача не уподобляться подобным. Эти люди как шизофреники и они не только по клиникам лежат, а ходят среди нас. Много несчастных людей, у которых проблемы, и Инстаграм - это возможность выплеснуть негатив, - уверена Бочкарева.

Двоих детей актриса родила в браке с адвокатом Николаем Борисовым. Будущие супруги познакомились в поезде, когда Наталья возвращалась с гастролей. Их брак просуществовал семь лет, муж был старше актрисы на 13 лет. В 2014-м супруги развелись.

О том, что Бочкарева обрела счастье во второй раз, стало известно уже после «кокаинового дела». В феврале актриса пришла на вечеринку вместе со своим возлюбленным Романом. Пара вместе уже два года, молодой человек работает помощником в актерской школе Бочкаревой. Журналисты разглядели тогда на пальце актрисы обручальное кольцо. А знакомые пары подтвердили, что Наталья и Роман действительно сыграли свадьбу в прошлом году. Они тихо расписались, не привлекая к себе лишнего внимания.

Нового избранника актрисы зовут Роман. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Нового избранника актрисы зовут Роман.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Видимо, супруг Бочкаревой искренне восхищается красотой своей половинки и разрешает Наталье баловать поклонников в Инстаграме пикантными снимками. Недавно актриса опубликовала в Инстаграме фотографию, сделанную в ванной. Актриса остановилась в одном из питерских отелей и решила запечатлеть себя полуобнаженной и в пене.

«Пенная вечеринка удалась», «Наталья, поменьше пены бы», «Ничего себе «спокойной ночи», - писали тогда в комментариях подписчики актрисы.

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Питер, зрители, огромное спасибо!
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Напомним, Наталья угодила в громкий скандал с наркотиками в сентябре прошлого года. Тогда Бочкареву задержали за рулем личного автомобиля, при себе у нее был кокаин. Актриса отказалась проходить освидетельствование. Видеоролик, в котором Наталья признается, что спрятала наркотик в нижнем белье, облетел сеть.

За хранение актрисе грозил реальный срок, но в итоге она отделалась штрафом в 30 тысяч рублей. Суд учел, что Бочкарева ранее не привлекалась к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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