"Пытается уйти от долгов": в соцсетях снова появились слухи о болезни Заворотнюк

Поклонники Анастасии Заворотнюк который месяц томятся в неведении из-за отсутствия информации о состоянии здоровья любимой актрисы. Из-за тяжелой болезни актриса не появляется на публике, а ее близкие даже забросили посвященные "прекрасной няне" соцсети. Зато с завидной регулярностью появляются различные слухи и домыслы. Так, самая популярная версия, которая в последнее время циркулируют в прессе, - якобы звезда сериала "Моя прекрасная няня" улетела восстанавливаться в Европу. Однако некоторое время назад стало известно, что судебные приставы не смогли найти исчезнувшую знаменитость и простили ей долги по налогам.

Отсутствие информации о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк и, тем более невозможность установить ее местонахождение держит общественность в напряжении и порождает, порой, самые неожиданные домыслы. Так, скандальный блогер Лена Миро выказала свое предположение. Мол, актриса "пытается уйти от долгов".

На такие мысли обозревательницу натолкнуло отсутствие фотографий артистки. "Умершую от глиобластомы Жанну Фриске снимали... Ни одной фотографии больной Заворотнюк вы не найдете. Ни единой! И это - в наше-то время, когда у каждой санитарки в кармане - смартфон. Вот не верю я в то, что за все месяцы болезни, в существовании которой я уже давно и сильно сомневаюсь, не выискалось ни одной мелкой душонки, тайком щелкнувшей на айфон Заворотнюк. Так не бывает", - пишет Миро.

Настораживает ее и поведение старшей дочери Насти. "Девушка, мать которой сражается или якобы сражается со страшной болезнью, красиво путешествует по Италии", - рассуждает Лена.

Впрочем, как заявляет блогер, "поведение всей семьи Заворотнюк - очень странное". "Те редкие заявления, которые они делают - обтекаемы. Их можно трактовать по-разному. Эмоционально нагнетают, но точного диагноза не называют. Да, болеет, говорят. А вот чем, собственно, болеет?.. Семья не утруждает себя уточнениями", - заявила Миро.

По ее словам, сегодня она прочитала в новостях о том, что дело, открытое по долгу Анастасии Заворотнюк, было закрыто подмосковным приставом из-за "невозможности найти должника". "Настя просто пропала. Нет ее нигде. Вот так вот... Я прямо скажу, что думаю: пытается уйти от долгов", - резюмирует обозревательница.

Действительно, как удалось узнать kp.ru, у Анастасии Заворотнюк есть недвижимость в Люберецком районе Подмосковья. "В 2010 году она приобрела в Малаховке земельный участок площадью 1140 квадратных метров с небольшой одноэтажной дачей. По этим объектам налоги были оплачены не полностью, их взыскали через суд в декабре 2018 года. Однако удержать деньги с должницы приставы не смогли: ни на даче, ни по месту прописки дверь никто не открыл. Дело пришлось закрыть". - поведал источник в правоохранительных органах.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у нее диагностирован рак головного мозга. На шее звезды заметили якобы послеоперационный шрам. К тому времени актриса несколько месяцев не появлялась на публике и перестала отвечать на телефонные звонки. В октябре 2019 года родственники знаменитости подтвердили, что артистка действительно болеет. Она проходила лечение в реабилитационном центре. По слухам, звезде сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали четвертую стадию опухоли мозга. С января 2020 года никакой официальной информации об артистке нет.