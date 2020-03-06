2020-03-06T07:56:31+03:00
Политика

Путин рассказал, как часто работает по ночам в Кремле

Президент обсудил с лидерами фракций поправки в Конституцию
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент на встрече с лидерами фракций Фото: Алексей Дружинин/ТАССПрезидент на встрече с лидерами фракций Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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- Прошу прощения за то, что у нас немножко подвинулась наша встреча. Такое не часто бывает, во всяком случае, на официальных встречах. Так-то я частенько задерживаюсь, но на официальных – не так часто, - Владимир Путин с извинений начал в Кремле — поздно ночью в четверг или рано утром в пятницу - общение с лидерами думских фракций.

До этого он весь день вел переговоры с президентом Турции, а потом несколько часов общался с этими же главами фракций поодиночке. Поэтому и общая встреча сдвинулась на первый час ночи, хотя Геннадий Зюганов и в этом увидел свой плюс.

- Наоборот хорошо: пятого начали, шестого закончили, - заявил коммунист.

Главной темой разговора была подготовка изменений в Конституцию.

- Работая над поправками, мы вместе думаем не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне, потому что это Основной закон, - сказал Путин. - Многие из вас говорили, что этот закон принимался в особых условиях. Это справедливо. Сейчас ситуация в стране изменилась кардинальным образом. По сути, у нас уже другая страна в этом смысле. И конечно, поправки востребованы.

Главной темой разговора была подготовка изменений в Конституцию. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Главной темой разговора была подготовка изменений в Конституцию. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

При этом президент отметил, что недостаточно просто подвести черту под определенным этапом развития нашей страны.

- Нужны гарантии невозможности отката назад, недопустимость новых попыток раскачки страны – тоже этого никто не хочет, - заявил он. - Уверен, ничего подобного не должно повториться в нашей истории, вернее, в нашем будущем.

После этого и Геннадий Зюганов, и Владимир Жириновский, и Сергей Неверов высказались о своем отношении к поправкам, но гуманней всех в этот ночной час поступил глава «Справедливой России» Сергей Миронов.

- Сегодня у вас был очень непростой, но результативный день. Поздравляю вас и от имени нашей партии, а на самом деле от имени всех граждан России с очень хорошими результатами. Я думаю, что вам необходимо отдыхать, поэтому я завершаю, - Миронов ограничился половиной минуты.

- Вам спасибо большое, - поблагодарил Путин, но пойти отдыхать не захотел. - Вопрос серьезный, поэтому мы будем с вами столько, сколько нужно обсуждать эту тему.

- У нас поступило 387 поправок, в рамках комитета состоялось голосование: 200 поправок предложено к принятию, 177 отклонили, - доложил спикер Думы Вячеслав Володин. - Мы надеемся, что 10 марта состоится второе чтение законопроекта.

- У нас появились не только новые вызовы, у нас появились и новые возможности, - подытожил Путин. - И то, чего мы вчера еще не могли делать в той же социальной сфере – обеспечить индексации пособий, пенсий – сегодня мы можем это сделать, а значит, обязаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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