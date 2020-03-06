2020-03-06T09:03:01+03:00
Умные вещи

Одноклассники запустили ленту новостей о коронавирусе

О последних достоверных новостях пользователи смогут узнать в соцсети
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В разделе «Рекомендации» социальной сети Одноклассники появилась отдельная лента c посвященными коронавирусу COVID-19 новостями от верифицированных групп в соцсети. В нее будут попадать только публикации Министерства здравоохранения РФ и официальных групп общественно-политических и новостных СМИ. Кроме того, при первом входе в новый раздел все пользователи увидят рекомендации от Минздрава в формате инфографики.

О последних и самых актуальных новостях по теме пользователи также смогут узнать из своей основной ленты в ОК – в ближайшие дни там появится специальный блок со ссылками на публикации.

Новый сервис позволит всем, кто следит за новостями о вирусе, оперативно получать проверенную журналистами СМИ информацию и быть в курсе того, что происходит в разных регионах России и за рубежом. Пользователи смогут сразу отреагировать на контент и поделиться им с друзьями в соцсети. В основе работы нового сервиса – машинное обучение и алгоритмы обработки естественных языков. Сервис автоматически определяет, относится ли публикация к теме коронавируса, и размещает ее в ленте.

В списке групп, чьи публикации попадают в ленту — порядка 150 источников. Среди них — ТАСС, «Дождь», РБК, «Ведомости», «Первый канал», TJournal, «Интерфакс» и другие СМИ, наиболее активные в соцсети.

Лента новостей о коронавирусе доступна в разделе «Рекомендации» на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях ОК на iOS и Android.

Антон Федчин, руководитель социальной сети Одноклассники:

– В начале февраля мы провели исследование и увидели, что пользователей ОК волнует тема коронавируса: в пиковые моменты в сутки в соцсети создавалось более 5 тысяч публикаций на эту тему. После этого мы решили создать инструмент, который удовлетворит интерес пользователей к этой теме и при этом обеспечит их информацией из разных источников.

В Одноклассниках свои новости публикуют множество федеральных и региональных СМИ, и мы отобрали полторы сотни общественно-политических изданий, которые регулярно освещают тему коронавируса с разных сторон. С помощью этой ленты пользователи смогут отслеживать максимально полную картину и делиться важными новостями со своими близкими в соцсети.

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