2020-03-06T12:18:44+03:00
В мире

Посольство КНР: Из-за коронавируса Китай делают козлом отпущения

Дипломаты напомнили, что у инфекции нет региональной привязки
Мария БЕРК
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Эпидемия коронавируса бушует в мире уже почти два месяца, захватывая все новые страны. Случаи заражения зафиксированы почти в 80 странах.Эпидемия коронавируса бушует в мире уже почти два месяца, захватывая все новые страны. Случаи заражения зафиксированы почти в 80 странах.Фото: REUTERS
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Эпидемия коронавируса бушует в мире уже почти два месяца, захватывая все новые страны. Случаи заражения зафиксированы почти в 80 странах.

Несмотря на то, что врачам удаётся успешно вылечивать людей от вирусной пневмонии, которую вызывает коронавирус, ученые до сих пор так и не смогли определить происхождение вируса COVID-2019. Специалисты так и не могут понять: какое животное могло стать источником распространения инфекции.

В посольстве КНР в Москве напоминают, что эпидемия коронавируса - это вызов всему миру. И винить в распространении инфекции Пекин некорректно.

- Представители Всемирной Организации Здравоохранения неоднократно заявляли, что эпидемия пневмонии, вызванная коронавирусом — это общемировая проблема, и её источник всё ещё не определён. ВОЗ дала специальное название коронавирусу — «COVID-19». Это означает, что у данного названия нет отсылки ни к какому определённому государству и региону. Некоторые СМИ, не обладая никакими обоснованными доказательствами, умудрились назвать коронавирус китайским или уханьским и хотят, чтобы Китай стал коронавирусным «козлом отпущения». Их скрытое намерение — как на ладони, - заявляют в посольстве Китая в Москве.

Власти Китая, которые подошли к борьбе с короновирусной инфекцией, как войной с настоящим врагом, призывают мир объединиться.

- Истинный путь человечества — это путь сплочения и совместного реагирования на общие угрозы, а общий долг международного сообщества — это совместное противодействие клевете и предвзятости, - говорится в сообщении посольства КНР.

А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ИСТОЧНИК KP.RU

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