Половой вопрос: на какие инфекции нужно проверяться всем

Считается, что если вы давно состоите в отношениях с одним человеком и доверяете ему, сдавать анализы на инфекции, передаваемые половым путем, необязательно. Но так рассуждают те, кто забывает: многие болезни могут протекать бессимптомно, и гарантировать их отсутствие даже у себя самого невозможно. Какие анализы нужно сдавать, чтобы доверие в паре было обоснованным, рассказывает заведующая отделением гинекологии Лаборатории «Гемотест» Зухра Барзаева.

Регулярно проверяться на инфекции, передаваемые половым путем, нужно даже тем, кто давно состоит в отношениях с одним человеком – как минимум потому, что от вашей ответственности зависит безопасность и здоровье близкого. Если вы планируете семью, делать это тем более важно: запущенные и не вылеченные вовремя болезни могут стать причиной бесплодия, выкидышей, преждевременных родов, внутриутробных инфекций.

Один раз в год сдавать анализы рекомендуется, даже если ничего не беспокоит: многие инфекции способны очень долго протекать бессимптомно, без неприятных ощущений или выделений. Заразиться ими можно даже при давнем, однократном и защищенном сексуальном контакте (например, если презерватив неправильно хранился). Кроме того, некоторыми заболеваниями, относящимися к ИППП, можно заразиться и вне постели: сифилис при грубом нарушении санитарных может передаваться бытовым путем (например, при использовании одного полотенца), трихомониазом – в бассейне, гепатитами B и C – во время медицинских и косметологических процедур, если инструменты не были как следует продезинфицированы.

Исследования, которые выявляют абсолютные патогены (то есть возбудителей, которых у здорового человека наблюдаться не должно), делятся на две группы: первые основаны на изучении мазка из половых органов, вторые – на анализе крови. В первую группу входит выявление хламидиоза (chlamydia trachomatis), гонореи (neisseria gonorrhoeae), трихомониаза (trichomonas vaginalis), микоплазмы гениталиум, вирусов герпеса 1 и 2 типов и вируса папилломы человека 16 и 18 типов. Во вторую – инфекции, которые могут передаваться как половым путем, так и через кровь: ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты B и C.

В лабораторной диагностике для выявления возбудителей ИППП используют полимеразную цепную реакцию (Polymerase Chain Reaction), или ПЦР. Она позволяет быстро размножить молекулу ДНК или РНК патогенного микроорганизма и за короткое время получить десятки миллиардов ее копий: это позволяет обнаружить возбудителя, даже если в образце биоматериала он присутствует в совсем небольшом количестве.

Результаты ПЦР-теста могут быть представлены в двух форматах: качественном или количественном. В первом случае ответ может быть отрицательным или положительным (ДНК возбудителя не обнаружена или обнаружена). Во втором положительный результат будет содержать информацию о количестве копий ДНК возбудителя инфекции. Такой вид анализа не нужен для выявления инфекций, о которых идет речь выше: независимо от количества копий, например, хламидий, болезнь все равно нужно будет лечить. А вот если речь идет об условно-патогенных микроорганизмов, которые неопасны в небольших количествах (и могут входить в состав нормальной микрофлоры здоровых людей), но при бесконтрольном размножении вредят здоровью, количественный анализ будет полезен. К таким микроорганизмам относят в первую очередь микоплазму хоминис, гарднереллу, уреаплазму, кандиду альбиканс.

Даже если результаты анализов окажутся положительными, паниковать не нужно: бактериальные инфекции – хламидиоз, гонорея, микоплазмоз и трихомониаз – излечимы. Онкогенные типы вируса папилломы человека иммунная система может победить самостоятельно – и даже если этого не произойдет, при внимательном отношении к здоровью и регулярных обследованиях развития рака можно будет избежать. Герпес и ВИЧ полностью излечить не удастся, но возможности современной медицины позволяют держать эти инфекции под контролем и не допускать развития осложнений.

Материал подготовлен при поддержке ООО «Лаборатория Гемотест»