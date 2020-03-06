Женщины-машинисты вернутся в 2021 году в Московское метро

В столичном метро женщины работали машинистами c 1936 года, но из-за повышенных нагрузок в 80-х годах запретили. Ныне управление поездом во многом автоматизировано и теперь запрет для женщин снят. В 2021 году женщины-машинисты вернутся в московское метро. Первые 25 будущих машинистов электропоездов уже осваивают эту востребованную профессию. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 6 марта во время посещения Учебно-производственного центра Московского метрополитена.

- В метро машинистами сейчас женщины не работают. В 80-е годы запретили им работать. Посчитали, что это тяжелый труд. Наверное, это и правильно. Но сегодня поезда стали более комфортными для того, чтобы ими управлять. Учитывая огромную просьбу девчат, которые хотели стать машинистами, мы обратились в министерство транспорта, в министерство труда, и они разрешили, чтобы с 1 января 2021 года женщины смогли работать машинистами электропоездов, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Первая группа женщин уже приступила к обучению профессии «машинист электропоезда». Всего заявки подали 75 женщин, но только 25 человек была допущена к обучению. Основное требование — здоровье. Все они сотрудницы метрополитена: билетные кассиры, дежурные по приему и отправлению поездов, дежурные станционного поста централизации, дежурные по станции. Они уже знакомы со спецификой работы в метро, а значит успешно освоят профессию машиниста. Какой возраст? От 22 до 43 лет. Среди будущих машинистов есть многодетные мамы и члены трудовых династий – жены и сестры машинистов метро.

- После подачи документов и прохождения собеседования будущие машинисты прошли психологическое тестирование – на работу возьмут только стрессоустойчивых. Медицинская комиссия обращала особое внимание на зрение, слух, работу сердца, показатели крови, - уточнили в мэрии Москвы.

Обучение займет 9,5 месяцев в Учебно-производственном центре Московского метрополитена на Варшавском шоссе. Женщины, как и мужчины, будут практиковаться на тренажерах, отрабатывать выходы из нештатных ситуаций.

В планах на ближайшие пять лет:

- обучить и принять на работу порядка 500 женщин-машинистов,

- разработать специальную форменную одежду (юбки, брюки, жакеты).

Официально

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, разрешающий женщинам работать по профессии машиниста электропоезда в метрополитене, вступит в силу 1 января 2021 года.