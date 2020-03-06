Положила лапу - и сердце забилось нормально: Собака помогла мальчику побороть болезнь

Трехлетний пациент детской больницы Саутгемптона в Англии находился в реанимации с редким заболеванием головного мозга. Он перестал разговаривать и почти не реагировал на окружающих. Состояние здоровья мальчика быстро ухудшалось, и врачи сказали родителям готовиться к худшему.

Тогда к малышу решили пустить необычного посетителя - золотистого лабрадора-ретривера по кличке Лео. Собака будто чувствовала, как тяжело приходится мальчику и положила свою лапу на руку юного пациента.

Зои Релф, мать Оскара, заметила, что достигавший предела пульс ее сына наконец начал снижаться. Спустя некоторое время мальчик пошел на поправку.

У мальчика был острый рассеянный энцефаломиелит - воспалительное заболевание, поражающее центральную нервную систему. По словам мамы, врачи перепробовали множество методик лечения, но ни одна не подействовала так, как помощь Лео.

Собаки Линдси Углоу помогли не только Оскару, но и другим пациентам. Фото: twitter Линдси Углоу

Женщина признается, что семья даже подумать не могла какую роль сыграет животное для малыша.

- В него были вставлены 26 трубок, в его черепе находились шесть мозговых зондов, а поддерживать жизнь сыну могла только специальная медтехника, - рассказала Зои Релф в интервью изданию Mirror. - Врачи спросили, хотим ли мы встретиться с терапевтической собакой. Я была в шоке и не могла представить животное в реанимационной палате, но согласилась.

Кстати, хозяйку собаки-терапевта зовут Линдси Углоу. Лео не единственный ее питомец. Линдси профессиональный кинолог и более пяти лет работает в стенах больниц вместе с волонтерами. Вместе они дарят невероятные эмоции и силы тем, кому это действительно жизненно необходимо.

Кинолог Линдси Углоу с одним из сових питомцев. Фото: twitter Линдси Углоу

В последние годы канистерапия (терапия с животными, метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак) становится все популярнее не только за рубежом, но и в России. Сайт kp.ru писал, как в Омске хаски помогают тяжелобольным детям пройти реабилитацию, побороть страхи и просто - дарят счастье .