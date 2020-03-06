2020-03-06T14:34:29+03:00
Дом. Семья

Положила лапу - и сердце забилось нормально: Собака помогла мальчику побороть болезнь

Врачи готовили родителей 3-летнего Оскара к худшему, но ребенку стало лучше
Юлия Кекова
Поделиться:
Золотистого лабрадора-ретривера зовут Лео. Фото: twitter Линдси УглоуЗолотистого лабрадора-ретривера зовут Лео. Фото: twitter Линдси Углоу
Изменить размер текста:

Трехлетний пациент детской больницы Саутгемптона в Англии находился в реанимации с редким заболеванием головного мозга. Он перестал разговаривать и почти не реагировал на окружающих. Состояние здоровья мальчика быстро ухудшалось, и врачи сказали родителям готовиться к худшему.

Тогда к малышу решили пустить необычного посетителя - золотистого лабрадора-ретривера по кличке Лео. Собака будто чувствовала, как тяжело приходится мальчику и положила свою лапу на руку юного пациента.

Зои Релф, мать Оскара, заметила, что достигавший предела пульс ее сына наконец начал снижаться. Спустя некоторое время мальчик пошел на поправку.

У мальчика был острый рассеянный энцефаломиелит - воспалительное заболевание, поражающее центральную нервную систему. По словам мамы, врачи перепробовали множество методик лечения, но ни одна не подействовала так, как помощь Лео.

Собаки Линдси Углоу помогли не только Оскару, но и другим пациентам. Фото: twitter Линдси Углоу

Собаки Линдси Углоу помогли не только Оскару, но и другим пациентам. Фото: twitter Линдси Углоу

Женщина признается, что семья даже подумать не могла какую роль сыграет животное для малыша.

- В него были вставлены 26 трубок, в его черепе находились шесть мозговых зондов, а поддерживать жизнь сыну могла только специальная медтехника, - рассказала Зои Релф в интервью изданию Mirror. - Врачи спросили, хотим ли мы встретиться с терапевтической собакой. Я была в шоке и не могла представить животное в реанимационной палате, но согласилась.

Кстати, хозяйку собаки-терапевта зовут Линдси Углоу. Лео не единственный ее питомец. Линдси профессиональный кинолог и более пяти лет работает в стенах больниц вместе с волонтерами. Вместе они дарят невероятные эмоции и силы тем, кому это действительно жизненно необходимо.

Кинолог Линдси Углоу с одним из сових питомцев. Фото: twitter Линдси Углоу

Кинолог Линдси Углоу с одним из сових питомцев. Фото: twitter Линдси Углоу

В последние годы канистерапия (терапия с животными, метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак) становится все популярнее не только за рубежом, но и в России. Сайт kp.ru писал, как в Омске хаски помогают тяжелобольным детям пройти реабилитацию, побороть страхи и просто - дарят счастье .

Собака Линдси Углоу спешит навестить маленьких пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
AliExpress: на 8 Марта женщинам чаще всего дарят одежду и нижнее белье
Путин посетил детскую поликлинику в Иванове
Названы самые популярные направления для путешествий на 8 марта
В Москве начался пожар в торговом центре "Фили"
"Рекордная температура": Синоптики рассказали про погоду на 8 Марта
Самолет рейса Гоа-Самара экстренно сел в Ташкенте из-за инфаркта у пассажирки
Террорист-смертник устроил взрыв у посольства США в Тунисе
Евровидение могут провести по "альтернативному сценарию" из-за коронавируса
В России хотят запретить высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет
В Греции уверены, что Турция отправляет в ЕС мигрантов, а не беженцев
Минтруд объяснил порядок оплаты больничных гражданам на карантине
Курс евро поднялся выше 77 рублей
МИД требует от Испании отказать США в экстрадиции россиянки
МИД России обвинил Нидерланды в грубом давлении на суд по делу MH17
Украинские войска вернулись в зону разведения сил у Петровского
В Москве тренера по каратэ задержали за насилие над ученицами
Сын Высоцкого назвал свинством использование фото его отца в рекламе ФБР
Ходили по квартирам и предлагали замену труб: В Москве задержали крупную банду мошенников
Тысячи букетов мимозы: РЕН ТВ поздравил женщин с 8 марта
Ученые: женщины-начальники старше сорока умнее мужчин
В России не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
Худрука Московского театра иллюзии обокрали на 100 тысяч рублей
Капитан круизного лайнера Diamond Princess получил прозвище "бесстрашный"
Курс евро превысил отметку в 76 рублей впервые с января 2019 года
Минфин предложил изымать незаконно выведенную за границу валюту
Что будет дальше с курсом рубля: Экономист дал прогноз
В Москве откопали старинный сейф "Меллер" со следами взлома