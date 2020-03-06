2020-03-06T15:17:40+03:00
Общество

«Эта музыка будет вдохновлять многие поколения»: в Самаре заново пережили премьеру Седьмой симфонии Шостаковича

В театре оперы и балета снова спустя 78 лет звучала песнь торжества, которая стала одним из символов великой Победы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Фото: пресс-служба правительства Самарской областиФото: пресс-служба правительства Самарской области
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5 марта на сцене Самарского театра оперы и балета прозвучала Седьмая симфония Шостаковича – спустя ровно 78 лет с момента премьеры. Тогда в 1942 году это стало настоящим культурным событием – песню торжества транслировали на весь Советский Союз. И вот, спустя почти 8 десятилетий звуки победной симфонии вновь прозвучали в зале, где собрались представители творческой интеллигенции города. Музыка то лилась нежным ручьем, то нарастала, заставляя буквально представить перед внутренним взором шагающие на фронт полки. И достигла максимума в финальной части, когда к смычковым присоединились барабаны и их звуки задавали ритм всей мелодии. Последний высокий звук завис в воздухе и раздались аплодисменты – все как тогда, 78 лет назад, в середине войны.

- Для меня выйти сегодня на сцену – это особая честь. Я сам ленинградец, и бабушка у меня блокадница. Когда я был маленький, мы собирались вместе с ее подругами и я слушал их скупые рассказы. Поэтому сегодня я представляю себя своего рода парламентером между родным городом и городом, где она впервые прозвучала, - рассказал журналистам после исполнения дирижер оркестра Евгений Хохлов. У него в дирижерской лежит партитура Симфонии 1942 года, на ней сам Дмитрий Шостакович оставил автограф. Документ достался Евгению от отца, а тому его подарил учитель Борис Хайкин.

5 марта в зале театра присутствовала и Нелли Канделаки: она была совсем ребенком, когда мама привела ее в 1942 году в концертный зал, где впервые прозвучала симфония. Гостем воссозданной премьеры стал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона признался, что прозвучавшая музыка послужила для него источником вдохновения.

- Мы разрабатывали идею проведения в Самарской области фестиваля имени Шостаковича. Думаю, что после сегодняшнего исполнения у нас есть полное право провести его. Есть еще много идей, на которые мы сегодня вдохновились, это касается и фестиваля оперы, и других аспектов творческой деятельности наших театров. И, конечно же, я уверен, что все в зале гордятся, что первое исполнение было именно здесь, на нашей земле, - отметил Дмитрий Азаров.

7 Симфония Шостаковича. «Воссозданная» премьера.

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