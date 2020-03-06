ФБР призналось в любви к Высоцкому

Федеральное бюро расследований США всякий раз креативно подходит к поиску новых русскоговорящих информаторов. На днях ФБР запустило новую рекламу на русском языке. Теперь обошлось без смешных грамматических ошибок. Американцы остановились на советском актере и певце Владимире Высоцком.

На рекламном плакате, который был опубликован на странице ведомства в «Фейсбуке», использован кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий исполнил роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова.

«Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого. FBI». Так ФБР пытается привлечь внимание русскоговорящих американцев. При переходе по указанной ссылке пользователь попадает на страницу программы контрразведки отделения ФБР в Вашингтоне. Текст на странице представлен на двух языках: русском и английском. Перешедшим предлагается поделиться любой информацией, которая может помочь при расследовании преступлений.

«Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности», - обещают на сайте ФБР.

Сын актера Никита Высоцкий крайне негативно отреагировал на использование образа отца, назвав такую рекламу незаконной, глупой и некрасивой.

- На это никто не давал разрешение из правообладателей, насколько я знаю, ни правообладатели картины «Место встречи изменить нельзя», ни наследники Высоцкого. Поэтому сделано, конечно, с нарушениями, - отметил Никита Высоцкий.

Сын актера не исключил, что может обратиться в суд с требованием компенсации.

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Представитель МИД России сообщила об этом на Радио Комсомольская правда (подробности)