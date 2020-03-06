2020-03-06T16:43:37+03:00
Экономика

С заботой о среде и людях. Металлоинвест выступил стратегическим партнером конференции «Благотворительность в России: 2025»

Компания заботится об устойчивом развитии городов присутствия
Ольга БОРСКАЯ
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Участие в конференции приняли представители благотворительных фондов, НКО, общественных организаций, компаний и банковУчастие в конференции приняли представители благотворительных фондов, НКО, общественных организаций, компаний и банков
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Какое будущее есть у благотворительности в России, как вовлечь больше людей в социальные проекты и как развивать корпоративную социальную ответственность? Все эти важные темы обсуждались на конференции «Благотворительность в России: 2025», организованной изданием «Ведомости». Ее генеральным партнёром выступила горно-металлургическая компания «Металлоинвест», предприятия которой работают в Белгородской, Курской и Оренбургской областях.

Участие в конференции приняли представители благотворительных фондов, НКО, общественных организаций, компаний и банков. Среди них - Металлоинвест, Благотворительный фонд «Искусство, Наука и Спорт», БФ «Система», Норникель, Северсталь, Сбербанк, МТС, Фонд президентских грантов, «Форум доноров», благотворительный фонд «Детские сердца» и другие.

Эксперты обсудили «Концепцию содействия благотворительной деятельности в РФ на период до 2025 года»

Эксперты обсудили «Концепцию содействия благотворительной деятельности в РФ на период до 2025 года»

Эксперты обсудили «Концепцию содействия благотворительной деятельности в РФ на период до 2025 года», которая была утверждена в ноябре 2019 года.

- Благотворительность – неотъемлемая часть стратегии устойчивого развития Компании, - рассказывает директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова.

«Металлоинвест» - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа в мире. Компания активно вкладывается в развитие не только производственных площадок, но и городов, в которых они расположены. Среди корпоративных программ Компании: «Здоровый ребенок», «Женское здоровье», «Наша смена», «Наши чемпионы», грантовый конкурс «Сделаем вместе!», программа корпоративного волонтерства «Откликнись» и «Помощь тяжело больным детям».

На конференции обсудили будущее благотворительности в России Фото: материалы пресс-служб

На конференции обсудили будущее благотворительности в РоссииФото: материалы пресс-служб

– Усилия компании направлены на создание благоприятной социально-культурной среды в городах присутствия и повышение качества жизни сотрудников и их семей. Мы развиваем и поддерживаем образование, здравоохранение, культуру и спорт, объекты городской инфраструктуры. Эффективность наших подходов основана на диалоге с заинтересованными сторонами, активном вовлечении наших работников и жителей городов в реализацию совместных благотворительных проектов, направленных на решение актуальных социальных задач, - отметила Юлия Мазанова.

«Металлоинвест» активно вкладывается в развитие не только производственных площадок, но и городов, в которых они расположены

«Металлоинвест» активно вкладывается в развитие не только производственных площадок, но и городов, в которых они расположены

Каждый год компания подписывает трехсторонние соглашения о социально-экономическом партнерстве с администрациями городов и областей и запускает с ними совместные благотворительные проекты. Активное участие во всех акциях принимают сотрудники предприятий и жители городов.

В общей сложности инвестиции Металлоинвеста во внешние социальные программы только в 2019 году составили около 5,7 млрд рублей.

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