2020-03-06T17:14:20+03:00
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Смотри кино и получи шанс выиграть роскошные подарки

Сеть кинотеатров «КАРО» и мультибренд дизайнерских украшений объявляют старт красивой акции
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Теперь за поход в кино можно получить подарок.Теперь за поход в кино можно получить подарок.Фото: Shutterstock
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Иногда ювелирное изделие – это нечто большее, нежели просто красивый аксессуар... Это очень личный и запоминающийся подарок, который будет к месту и 8 марта, и в любой другой обычный день, когда вам просто захочется сказать о том, что ваша любовь – уникальная и особенная.

Теперь за поход в кино можно получить такой подарок. Ходите в кино с картой лояльности «КАРОНА» и ваши мечты об идеальных украшениях и ярком досуге могут стать явью. Чтобы участвовать в розыгрыше подарков присоединяйтесь к программе лояльности «КАРОНА», зарегистрируйте номер своей карты на странице акции и два раза посетите кинотеатр с 14 февраля по 15 марта 2020 г.

Главный приз – сертификат на сумму 50 000 рублей от Poison Drop, кроме того зрителей ждут еще не меньше ста подарков: дизайнерские украшения и билеты в кино на двоих.

Полные правила смотрите на странице акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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