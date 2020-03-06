Число пострадавших от коронавируса достигло пяти форумов

Госдума поставила крест (как минимум, на время) на международной встрече «Развитие парламентаризма», которую планировалось провести с 28 июня по 1 июля в Колонном зале Дома Союзов.

А до этого было вычеркнуто из повестки еще три крупные тусовки — экономические форумы в Сочи, Ялте, Красноярске и Санкт-Петербурге. Их отменили «в целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников мероприятия», объяснили организаторы. Все дело, разумеется, в профилактике распространения коронавируса. Планировалось, участие делегатов из стран, где эпидемия уже в разгаре. Поэтому решили от греха подальше, не рисковать.

Затраты на проведение прошлогоднего Петербургского экономического форума британская BBC оценивала в 2 млрд рублей, хотя не неофициальным данным — сумма еще больше. Так что чисто с точки зрения государственной казны отмена может пойти даже на пользу. Деловые контракты, в конце концов, можно подписать и в менее пафосной обстановке. А светские львы и львицы — перетерпят.

- Очень хорошо, что отменили, люди смогут нормально трудиться на своих рабочих местах, а не болтать языками, - так отозвался об отмене форумов постоянный участник многих из них, экономический обозреватель «Радио КП» и научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. - Да, Петербургский форум стал статусным мероприятием мирового уровня, это безусловно, работает на престиж страны. А остальные? Если кому-то они и нужны, то только руководителям регионов, где проводятся. И если говорить прямо, то никаких важных решений на таких региональных собраниях не принимается. Я на многие такие встречи и без всякого коронавируса перестал ездить, хоть и приглашают — пользы от этого никакой.