2020-03-06T17:59:57+03:00
Звезды

«Рожающее быдло» - не оскорбление: Водонаеву спасла от экстремизма хитрая оговорка

Звезда «Дома-2» огласила результаты лингвистической экспертизы своего скандального заявления
Елена ПЕТРОВА
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Звезда «Дома-2» огласила результаты лингвистической экспертизы своего скандального заявленияЗвезда «Дома-2» огласила результаты лингвистической экспертизы своего скандального заявленияФото: Борис КУДРЯВОВ
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Разбор своего поста в Инстаграме с призывом «не рожать рабов этому государству» Алена Водонаева заказала параллельно с лингвистической экспертизой от МВД. Напомним, после заявлений в Инстаграме, где звезда телестройки заявила, что «в России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем», полиция начала проверку: в словах Водонаевой ищут признаки экстремизма.

Однако, личная экспертиза оказалась готова раньше официальной: Алена Водонаева с радостью сообщила подписчикам (а их у нее более 2 млн), что никаких нарушений в ее фразах не выявлено. На одиннадцати страницах, которые телезвезда опубликовала полностью, доктор филологических наук, профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий подробно разбирает тот самый пост в соцсетях.

- Приведенное описание содержит указание на два типа жителей России — богачи (то есть богатые люди) и необразованное быдло (то есть грубые, малокультурные, бессловесно-послушные люди), - пишут эксперт со ссылкой сразу на несколько словарей. - Важно, что автор делает оговорку «в большинстве своем». Данная оговорка указывает на то что предлагаемое распределение двух поведенческих стратегий по двум приведенным типажам является некатегоричным, не отражает всех случаев. Данная оговорка исключает возможность экстраполяции описанной ситуации на все случаи рождения детей, то есть исключает полное обобщение.

Между тем, специалист признает, что слово «быдло» унижает человеческое достоинство. Однако, мол, Водонаева презирает не просто быдло, а быдло, рожающее детей при отсутствии денег. А значит, уровень достатка в ее тексте не является предметом оценки. Таким образом, в своих выводах Осадчий указал, что никаких нарушений — ни унижения достоинства по признаку финансовой состоятельности, ни возбуждения вражды — в словах телеведущей нет.

- Сделали дубль этих документов в помощь экспертам МВД, и теперь с нетерпением ждем результата, - победоносно объявила Алена Водонаева в своем Инстаграме.

Однако, если полиция придет к другим выводам, скандальной блогерше грозит ст.282 УК РФ — а это до пяти лет лишения свободы.

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Политики уверены — гламурная дива переобулась и пытается красиво выйти из драки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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