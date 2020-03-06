"Я игрок, а не "разраб": создательница "World of tanks" рассказала, как пришла в "танки"

Игра "World of tanks" традиционно считается сугубо мужской. Действительно, женская аудитория популярной игры составляет всего 2%. Хотя если сравнить с общим количеством игроков, коих по всему миру насчитывается более 160 миллионов, то это более, чем внушительная цифра. Но интересно здесь другое - женщины не просто играют в "World of tanks", они его создают.

Ярким примером является Елена Сталыгво, UX-дизайнер Wargaming. Энергетик по образованию, она устроилась работать на подшипниковый завод, однако, быстро там заскучала. Решила, что надо переучиваться и идти в IT. Тут то она и встретилась с "World of tanks". Сейчас Елена работает над интерфейсом игры.

- Наиболее ярким и запоминающимся проектом для меня была кастомизация танков: возможность наносить на них разные камуфляжи, надписи, эмблемы, чтобы выделяться среди других машин в игре, - отмечает Елена.

В прошлом году "Танки" участвовали в мероприятии, посвященном 75-летию высадки войск в Нормандии. Разработчики каждый день показывали игрокам интересный факт об этом историческом событии. Сейчас грядет новый проект - "Экспедиция". Это масштабное сражение на большой относительного обычного режима карте.

- Сама я много играю в World of Tanks, у меня около 5 тысяч боев. В зависимости от настроения предпочитаю противотанковые установки, тяжелые и легкие танки. Но при этом получаю удовольствие — у меня нет профдеформации, в игре я игрок, а не «разраб». - добавила Елена Сталыгво.