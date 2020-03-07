Анекдоты: Не подскажете для мультиварки рецептик самогона?

Знаете ли вы, что в аду грешников заставляют досматривать все наши сериалы, которые в жизни они выключили на середине.

* * *

Бесит, когда я бегу полчаса по беговой дорожке, опускаю голову, смотрю на таймер, а там сорок секунд.

* * *

В Одессе:

- И кто таки поставил свой красный Lamborghini на входе? Это форменное безобразие - ни таки зайти, ни таки не выйти! Еще раз спрашиваю, чей он?

- И шо ты так орешь, Моня? Это же твоя машина!

- Знаю, просто, может, кто не в курсе!

* * *

Радостная жена - мужу:

- Ты слышишь? Наш Костик уже первые шажки сделал!

- Тогда пусть мне за сигаретами сходит.

* * *

Мужчинам на заметку: девушки, которые не едят после шести, пьянеют в два раза быстрее!

* * *

Футболисты начали подозревать, что судья куплен, когда третий пенальти, назначенный в ворота их команды, он решил пробить сам.

* * *

В Одессе:

- Сарочка, а шо ты разводишься уже седьмой раз? Шо, одни мерзавцы попадаются?

- Нет. Просто очень свадьбы люблю!

* * *

Шеф меня так долго ругал сегодня, что я даже автоматически ляпнул: «Да, дорогая».

* * *

- Беру свои слова обратно!

- Ты решил извиниться?

- Нет, я новые придумал!

* * *

Человек возвращается работать после отпуска со свежей, наполненной энергией ненавистью к работе.