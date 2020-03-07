Анекдоты: Не подскажете для мультиварки рецептик самогона?
Знаете ли вы, что в аду грешников заставляют досматривать все наши сериалы, которые в жизни они выключили на середине.
* * *
Бесит, когда я бегу полчаса по беговой дорожке, опускаю голову, смотрю на таймер, а там сорок секунд.
* * *
В Одессе:
- И кто таки поставил свой красный Lamborghini на входе? Это форменное безобразие - ни таки зайти, ни таки не выйти! Еще раз спрашиваю, чей он?
- И шо ты так орешь, Моня? Это же твоя машина!
- Знаю, просто, может, кто не в курсе!
* * *
Радостная жена - мужу:
- Ты слышишь? Наш Костик уже первые шажки сделал!
- Тогда пусть мне за сигаретами сходит.
* * *
Мужчинам на заметку: девушки, которые не едят после шести, пьянеют в два раза быстрее!
* * *
Футболисты начали подозревать, что судья куплен, когда третий пенальти, назначенный в ворота их команды, он решил пробить сам.
* * *
В Одессе:
- Сарочка, а шо ты разводишься уже седьмой раз? Шо, одни мерзавцы попадаются?
- Нет. Просто очень свадьбы люблю!
* * *
Шеф меня так долго ругал сегодня, что я даже автоматически ляпнул: «Да, дорогая».
* * *
- Беру свои слова обратно!
- Ты решил извиниться?
- Нет, я новые придумал!
* * *
Человек возвращается работать после отпуска со свежей, наполненной энергией ненавистью к работе.
ИСТОЧНИК KP.RU