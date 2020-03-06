Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон. Прямая видеотрансляция пресс-конференции UFC 249 на русском языке

В ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первая пресс-конференция перед титульным боем на турнире UFC 249. В апреле в октагон выйдут Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон, а для начала - они взглянут в глаза друг другу.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном пройдет 18 апреля в Бруклине. Это будет главный бой очередного "номерного" турнира UFC249.

Последний на данный момент бой Тони Фергюсона был 8 июня 2019 года. В Чикаго он победил техническим нокаутом на UFC238 Дональда Серроне.

А вот Хабиб дрался осенью 2019 года в Абу-Даби и победил Дастина Порье в третьем раунде удушающим приемом.

Официальное начало пресс-конференции Хабиб - Фергюсон - около 2 часов ночи 7 марта по московскому времени. Прямая видеотрансляция на русском языке будет доступна на русском канале UFC - UFC Russia в YouTube.