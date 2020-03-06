Геннадий Онищенко: Марлевые маски дарить женщинам не надо. А целоваться - можно. Вы же не собираетесь - в автобусе, с незнакомыми

- Алло! Геннадий Григорьевич, это помощник депутата Онищенко.

- Да. Самопровозглашенный.

Геннадий Онищенко - о 8-м марта: «Марлевые маски дарить женщинам не надо. А целоваться - можно. Вы же не собираетесь это делать в автобусе, с незнакомыми» 00:00 00:00

- Да. Скажите, а вы с подарком на 8 марта определились? Что вы будете дарить?

- …

- Трубку поближе, Геннадий Григорьевич. А то не слышно.

- Что вы грубите мне сразу?

- Нет, не грублю. Наоборот, прошу.

- Ну, кричите на меня.

- Нет, что вы. Никогда.

- Во-первых, я поздравил всех своих сотрудниц.

- Что подарили?

- Я не подарил, я через прессу обратился к поздравлениями.

- К своим сотрудницам?

- Ну, которые в моей службе работали, работают и будут работать. (Имеется ввиду служба главного санитарного врача России. - А.Г.)

- Так...

- Пожелал им успехов в решении тех задач, которые сегодня стоят, и которые сегодня во многом определяют и благополучие, и политический и экономический климат, не только в государстве, но и на планете.

- Согласен!

- А своим близким, супруге… Когда придет 8 марта, подарю цветы.

У меня из 10 внуков три внучки. Ну, здесь сладости, что-то такое их порадует.

А всем женщинам нашей великой огромной страны я желаю здоровья, выполнять свою главную функцию, с которой они приходят в этот мир, - быть берегинями домашнего очага, уюта, спокойствия, создания теплого и терпимого климата в нашей стране. Пусть Бог их всех хранит.

- А маски марлевые никому из женщин дарить не будете?

- Ну, это будет носить такой… Неправильный намёк. Будем говорить, ерничанье на заданную тему (или на актуальную проблему). Поэтому, наверное, не стоит так упрощать такой красивый праздник.

- Еще вопрос. Целоваться можно сейчас, в коронавирус, с женщинами?

- А почему нельзя? Вы же не в автобусе будете целоваться с незнакомыми женщинами. Вот тут я бы вам не советовал, и не только во время коронавируса, а и всю свою жизнь.

- Ну, ладно.,.

- Но я не думаю, что вы переступаете через такие простые моральные устои нашего, в общем-то, высоконравственного общества.

- Праздник же, все может быть.

- А близких - почему бы и нет?

- Ну, я понял, спасибо огромное за советы. Буду целоваться...