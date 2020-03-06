Геннадий Онищенко: Марлевые маски дарить женщинам не надо. А целоваться - можно. Вы же не собираетесь - в автобусе, с незнакомыми
- Алло! Геннадий Григорьевич, это помощник депутата Онищенко.
- Да. Самопровозглашенный.
Геннадий Онищенко - о 8-м марта: «Марлевые маски дарить женщинам не надо. А целоваться - можно. Вы же не собираетесь это делать в автобусе, с незнакомыми»
- Да. Скажите, а вы с подарком на 8 марта определились? Что вы будете дарить?
- …
- Трубку поближе, Геннадий Григорьевич. А то не слышно.
- Что вы грубите мне сразу?
- Нет, не грублю. Наоборот, прошу.
- Ну, кричите на меня.
- Нет, что вы. Никогда.
- Во-первых, я поздравил всех своих сотрудниц.
- Что подарили?
- Я не подарил, я через прессу обратился к поздравлениями.
- К своим сотрудницам?
- Ну, которые в моей службе работали, работают и будут работать. (Имеется ввиду служба главного санитарного врача России. - А.Г.)
- Так...
- Пожелал им успехов в решении тех задач, которые сегодня стоят, и которые сегодня во многом определяют и благополучие, и политический и экономический климат, не только в государстве, но и на планете.
- Согласен!
- А своим близким, супруге… Когда придет 8 марта, подарю цветы.
У меня из 10 внуков три внучки. Ну, здесь сладости, что-то такое их порадует.
А всем женщинам нашей великой огромной страны я желаю здоровья, выполнять свою главную функцию, с которой они приходят в этот мир, - быть берегинями домашнего очага, уюта, спокойствия, создания теплого и терпимого климата в нашей стране. Пусть Бог их всех хранит.
- А маски марлевые никому из женщин дарить не будете?
- Ну, это будет носить такой… Неправильный намёк. Будем говорить, ерничанье на заданную тему (или на актуальную проблему). Поэтому, наверное, не стоит так упрощать такой красивый праздник.
- Еще вопрос. Целоваться можно сейчас, в коронавирус, с женщинами?
- А почему нельзя? Вы же не в автобусе будете целоваться с незнакомыми женщинами. Вот тут я бы вам не советовал, и не только во время коронавируса, а и всю свою жизнь.
- Ну, ладно.,.
- Но я не думаю, что вы переступаете через такие простые моральные устои нашего, в общем-то, высоконравственного общества.
- Праздник же, все может быть.
- А близких - почему бы и нет?
- Ну, я понял, спасибо огромное за советы. Буду целоваться...
ИСТОЧНИК KP.RU