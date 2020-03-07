2020-03-06T23:11:44+03:00
Спорт

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2020. Девушки. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция

В бой за титулом лучшей в мире идут ученицы Этери Тутберидзе, кореянка и американка Лью
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Камила Валиева с тренерами на ЧМ-2020 в Таллине.Камила Валиева с тренерами на ЧМ-2020 в Таллине.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вечером в субботу, 7 марта, в Таллине будут разыграны медали чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров 2020 года. Последние два турнира выиграла с большим преимуществом Александра Трусова. Но теперь же она - катается среди взрослых. И все ждут, как сложится судьба у трио - Валиева, Усачева, Хромых, других учениц Этери Тутберидзе. Они - в лидирующей группе ЧМ-2020. "КП" рассказывает о главных моментах произвольной программы у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров 2020.

Стартовый порядок фигуристок произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров 2020

Четвертая разминка

19. Со Ен Ви (Корея)

20. Алиса Лью (США)

21. Майя Хромых (Россия) – 19.49

22. Хэ Ин Ли (Корея)

23. Камила Валиева (Россия) – 20.04

24. Дарья Усачева (Россия) – 20.11

Положение топ-10 фигуристок после короткой программы чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров 2020

1. Камила Валиева (Россия) – 74,92

2. Хэ Ин Ли (Корея) – 70,08

3. Дарья Усачева (Россия) – 68,45

4. Алиса Лью (США) – 67,52

5. Майя Хромых (Россия) – 66,78

6. Со Ен Ви (Корея) – 65,45

7. Старр Эндрюс (США) – 65,31

8. Мана Кавабе (Япония) – 64,47

9. Екатерина Куракова (Польша) – 63,20

10. Томоэ Кавабата (Япония) – 62,85

Прямая видеотрансляция произвольной программы чемпионата мира по фигурному катанию 2020 среди юниоров

Старт соревнований намечен на 16.45 по московскому времени. Прямые трансляции пройдут в на сайте Первого канала и в эфире YouTube-канала ISU для пользователей за пределами России.

Текстовая трансляция на сайте KP.RU - с 18.30 мск.

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2020. Девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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