2020-03-07T01:38:31+03:00
Общество

Сергей Степашин: На 8-е марта еду в Питер к маме. Она испечёт мне пирог. А 21 марта маме будет 92 года

Об этом экс-премьер и глава Наблюдательного совета Фонда ЖКХ рассказал нашему обозревателю Александру Гамову
Александр ГАМОВ@gamov1
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Сергей СтепашинСергей СтепашинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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- ...Сергей Вадимович! А вы с подарком на 8-е марта определились?

- Конечно!

Сергей Степашин: «На 8-е Марта поехал к маме - в Питер. Маме 21 марта будет 92 года. И мама испечёт мне пирог»

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- Это у нас «Вопрос дня» такой - в столичном номере «Комсомолки» на 7 марта.

- Очень вовремя!

- У нас уже все готово, я вас только ждал. Артур Чилингаров вот у нас в подборке - он медвежат плюшевых по 50 штук дарит, белых только... Николай Валуев, Джон Кописки - есть такой фермер во Владимирской области. И я без вас не мог обойтись. Вы определились с подарком?

- Во-первых, я сейчас уже нахожусь в Питере, завтра поеду к матушке (мама экс-премьера живет в пригороде. - А.Г.), поздравлю ее. Естественно, цветочки, небольшой продовольственный наборчик ей сделал по традиции, хотя в городе есть все, что можно купить.

А, главное, конечно, - ей будет приятно видеть сына. Для нее это, наверное, главный подарок. Как и для меня тоже. Моя Мама...

Серёжа Степашин с бабушкой и родителями. Фото: личный архив.

Серёжа Степашин с бабушкой и родителями. Фото: личный архив.

- Ей сколько уже лет?

- Маме будет 92 года 21 марта.

- Давайте напомним, как зовут вашу маму.

- Людмила Сергеевна ее зовут. Что касается супруги Тамары... Для неё - большая корзинка цветов и духи.

- Вы уже купили или выращиваете их?

- Нет, уже заказал.

- Это праздник-то, в общем, советский. Почему мы его так по-особому отмечаем?

- Да нет, Саш, он уже стал нормальным, слава Богу.

Нет того прежнего названия - международная солидарность женщин (против мужчин, как правило). Цеткин и Люксембург придумали 8-e марта как праздник феминисток, по сути дела, за права женщин.

А сегодня это просто светлый праздник весны, любви. Поэтому я рад, что он перестал носить политический окрас, а остался таким добрым и чудным, не хуже, чем тот, который мы почему-то отмечаем - День святого Валентина, который к нашей стране вообще никакого отношения не имеет.

- Вы что-то маме уже заказали, она вам что-то вкусненькое приготовит?

- И она, и я тоже привезу кое-что.

- А что обычно она вам готовит?

- Наверное, пирог.

- Какой?

- Какой будет, посмотрим. Разные бывают...

ИСТОЧНИК KP.RU

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