Сергей Степашин: На 8-е марта еду в Питер к маме. Она испечёт мне пирог. А 21 марта маме будет 92 года
- ...Сергей Вадимович! А вы с подарком на 8-е марта определились?
- Конечно!
Сергей Степашин: «На 8-е Марта поехал к маме - в Питер. Маме 21 марта будет 92 года. И мама испечёт мне пирог»
- Это у нас «Вопрос дня» такой - в столичном номере «Комсомолки» на 7 марта.
- Очень вовремя!
- У нас уже все готово, я вас только ждал. Артур Чилингаров вот у нас в подборке - он медвежат плюшевых по 50 штук дарит, белых только... Николай Валуев, Джон Кописки - есть такой фермер во Владимирской области. И я без вас не мог обойтись. Вы определились с подарком?
- Во-первых, я сейчас уже нахожусь в Питере, завтра поеду к матушке (мама экс-премьера живет в пригороде. - А.Г.), поздравлю ее. Естественно, цветочки, небольшой продовольственный наборчик ей сделал по традиции, хотя в городе есть все, что можно купить.
А, главное, конечно, - ей будет приятно видеть сына. Для нее это, наверное, главный подарок. Как и для меня тоже. Моя Мама...
Серёжа Степашин с бабушкой и родителями. Фото: личный архив.
- Ей сколько уже лет?
- Маме будет 92 года 21 марта.
- Давайте напомним, как зовут вашу маму.
- Людмила Сергеевна ее зовут. Что касается супруги Тамары... Для неё - большая корзинка цветов и духи.
- Вы уже купили или выращиваете их?
- Нет, уже заказал.
- Это праздник-то, в общем, советский. Почему мы его так по-особому отмечаем?
- Да нет, Саш, он уже стал нормальным, слава Богу.
Нет того прежнего названия - международная солидарность женщин (против мужчин, как правило). Цеткин и Люксембург придумали 8-e марта как праздник феминисток, по сути дела, за права женщин.
А сегодня это просто светлый праздник весны, любви. Поэтому я рад, что он перестал носить политический окрас, а остался таким добрым и чудным, не хуже, чем тот, который мы почему-то отмечаем - День святого Валентина, который к нашей стране вообще никакого отношения не имеет.
- Вы что-то маме уже заказали, она вам что-то вкусненькое приготовит?
- И она, и я тоже привезу кое-что.
- А что обычно она вам готовит?
- Наверное, пирог.
- Какой?
- Какой будет, посмотрим. Разные бывают...
ИСТОЧНИК KP.RU