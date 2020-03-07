2020-03-07T14:40:34+03:00
Общество

Главврач казанской больницы, куда доставили пассажиров с лайнера Diamond Princes: Все пациенты находятся у нас под наблюдением. Не переживайте

Об этом доктор Марат Гатауллин рассказал нашему обозревателю Александру Гамову
Александр ГАМОВ@gamov1
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Официальная информация, которая поступала из этого медучреждения, была очень скупа. Фото: Рустам Кильсинбаев/ТАССОфициальная информация, которая поступала из этого медучреждения, была очень скупа. Фото: Рустам Кильсинбаев/ТАСС
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Как мы уже сообщали в своих публикациях, 23 февраля в Казань самолетом МЧС были доставлены 8 пассажиров японского круизного лайнера. Всех их разместили в Республиканской клинической инфекционной больнице имени профессора А. Ф. Агафонова.

Официальная информация, которая поступала из этого медучреждения, была очень скупа. И все же нам удавалось связаться с главврачом больницы Маратом Гатауллиным, который - по телефону и с помощью смс, нам рассказывал: "Поступившим для меднаблюдения созданы все условия для комфортного пребывания в РКИБ. (Республиканская клиническая инфекционная больница. - А.Г.)... У пациентов повышения температуры не зафиксировано, катаральных проявлений нет...»

Такая же информация поступала и по официальным каналам.

А в минувшую пятницу, 6 марта, в российском оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщили, что в этот день из больницы в Казани были выписаны трое граждан России, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess.

Восемь граждан РФ с лайнера Diamond Princess поместили на карантин в Казани.Президента Республики Татарстан Рустам Минниханов в свою очередь отметил, что данное медучреждение соответствует всем требованиям для того, чтобы оказать пациентам необходимое лечение в случае выявления признаков инфекции, вызванной коронавирусом

В субботу, 7 марта, я позвонил главврачу Гатауллину, чтобы уточнить эту информацию - вот какой состоялся у нас разговор...

...Марат Ринатович, здравствуйте! Звонит Гамов из "Комсомолки" из Москвы.

- Здравствуйте.

- Мы с вами уже давали в нашей газете материал - я вам ссылку присылал.

- Да.

- Я просто уточнить - такая информация пошла, что некоторых пациентов вы уже выписали из больницы - то ли двоих, то ли троих. Это так или нет?

- (пауза) Пациенты находятся у нас под наблюдением.

- А, то есть - все они у вас.

- Да.

Геннадий Онищенко - о пациентах, выписанных из инфекционной больницы в Казани: «Если больных вылечили, если у них инфекции нет, они могут наблюдаться и на дому»

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- Еще вопрос - скажите, как они себя чувствуют? В целом.

- Слушайте, можно я не буду отвечать? Ладно? Давайте - официально, через пресс-службу.

- То есть, главное, что они все находятся...

- Они под наблюдением. Не переживайте.

- Все, спасибо вам огромное.

- Всего доброго. До свидания.

(К слову, как-то дополнить эти сведения с помощью официальных каналов так и не удалось...)

- Информация, которую вы получили от главврача Марата Гатауллина, никак не противоречит той, что обнародовал оперативный штаб, - пояснил мне первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, экс-главсанврач России Геннадий Онищенко. - Этих трёх пациентов пора уже, если их вылечили, а это, похоже, именно так, - выписать. Там двое было - больных, а один - на обсервации. И - слава Богу, что все так обошлось.

- Но там же восемь всего наших граждан было госпитализировано?

- Да, но - выписали тех, кто переболел. А остальные пятеро - они же позже находились в контакте с инфицированным. Поэтому должны пока оставаться под наблюдением медиков в стационаре.

- Но главврач говорит, что и тех, кого, по сведениям оперативного штаба, выписали, - также пока под наблюдением.

- Но за ними наблюдают как, за - скажем так - бывшими больными - учитывая, что инфекции у них уже нет. Но она же была! Если о них идёт речь...

- И что - они могут наблюдаться на дому, если допустим, живут в Казани?

- Вполне. Главное, что они выздоровели.

МЧС РФ доставил на Родину наших граждан, находившихся на круизном лайнере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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