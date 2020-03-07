2020-03-07T14:57:43+03:00
Звезды

«Восстанавливается после операций»: Сергея Соловьёва впервые показали после тяжёлой болезни

Мэтр не смог прилететь на кинофестиваль «Дух огня»
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
Поделиться:
На церемонии открытия Соловьев впервые после болезни появился в видеообращении, адресованном гостям фестиваляНа церемонии открытия Соловьев впервые после болезни появился в видеообращении, адресованном гостям фестиваляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Уже 18 лет Сергей Соловьев – режиссер культовой картины «Асса» руководит международным кинофестивалем в Ханты-Мансийске «Дух огня».

К сожалению, в этом году Соловьев не смог прилететь на киносмотр.

—Сергей Соловьев отсутствует в связи с восстановлением после операций, - сказали «КП» сотрудники кинофестиваля «Дух огня».

Напомним: в январе Соловьев был госпитализирован в одну из столичных больниц.

Сначала сообщалось, что у режиссёра ишемический инсульт, однако близкие Соловьева это опровергали.

- Мы с Сергеем Соловьевым на связи, мы с ним по скайпу репетировали. Конечно же, он останется неизменным режиссером церемонии открытия,-сказала вице-президент киносмотра Мария Зверева.

На церемонии открытия Соловьев впервые после болезни появился в видеообращении, адресованном гостям фестиваля.

Мэтр не смог прилететь на кинофестиваль «Дух огня» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэтр не смог прилететь на кинофестиваль «Дух огня»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я очень горжусь, что в 18-й раз мне приходится говорить: «Мы открываем фестиваль»,-сказал 75-летний кинорежиссёр.

Зрители отметили, что режиссёр похудел, но выглядит достойно.

Кстати, в рамках фестиваля «Дух огня» пройдёт российская премьера нового фильма Сергея Соловьева «Ути-ути-ути».

Напомним: в этом году в конкурсных и внеконкурсных программах фестиваля «Дух огня» представлены фильмы более чем из 15 стран. Лучшие дебютные картины, как всегда, определят несколько жюри.

Жюри гильдии операторов представляет Юрий Шайгарданов, композиторское возглавил Павел Карманов, в актерском жюри: Евгения Брик, Ирина Розанова и Леонид Ярмольник. В триумвират режиссеров вошли: Наташа Меркулова и Алексей Чупов, у которых один голос на двоих, Павел Руминов и Нигина Сайфуллаева.

Большое жюри международного конкурса возглавила Рита Азеведу Гомеш, в состав также вошли Иван Кардосо и Мика Танила.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Игра на два фронта: Зеленского беспокоят попытки Макрона сблизиться с Россией
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту грузовой корабль Cargo Dragon
В Крыму не собираются прикасаться к воде с Украины «ни в каком виде»
Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в России
«Руками и ногами пытаемся заткнуть дыры»: Зеленский сравнил свое президентство с тонущем судном
Турецкие власти запретили беженцам пересекать морскую границу с Грецией
Мишустин распорядился выделить 18 млрд на увеличение зарплат медперсоналу
Первый заболевший коронавирусом выписан из больницы в Москве
Документы, печать и индийский музыкальный инструмент: В Москве обокрали адвоката
В Крыму заседание Совбеза ООН назвали «пропагандистским шабашем»
В Эфиопии назвали возможную причину крушения самолета Boeing 737 MAX
Роспотребнадзор: в России зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом
Россия и Турция за сутки зафиксировали 20 случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии
Мужчина облизал мороженое в магазине и получил тюремный срок
Анкара сообщила о соблюдении режима прекращения огня в сирийском Идлибе
Жительница Иваново рассказала, почему сделала предложение Путину: «Вдруг позвонит! Надеюсь на чудо»
200 тысяч в месяц: Где в регионах платят московские зарплаты
Лицензии на оружие заменят пластиковыми карточками
Минобороны Турции ожидает военную делегацию из России
Кабмин выделил средства на единовременные выплаты к 75-летию Победы
7 марта Москву ждет очередной температурный рекорд
Представительство Зеленского назвало "неприемлемым" возобновление подачи воды в Крым
В Индии призвали закрыть Тадж-Махал из-за распространения коронавируса
В Россию вернулись восемь моряков с судна "Нептун"