«Восстанавливается после операций»: Сергея Соловьёва впервые показали после тяжёлой болезни

Уже 18 лет Сергей Соловьев – режиссер культовой картины «Асса» руководит международным кинофестивалем в Ханты-Мансийске «Дух огня».

К сожалению, в этом году Соловьев не смог прилететь на киносмотр.

—Сергей Соловьев отсутствует в связи с восстановлением после операций, - сказали «КП» сотрудники кинофестиваля «Дух огня».

Напомним: в январе Соловьев был госпитализирован в одну из столичных больниц.

Сначала сообщалось, что у режиссёра ишемический инсульт, однако близкие Соловьева это опровергали.

- Мы с Сергеем Соловьевым на связи, мы с ним по скайпу репетировали. Конечно же, он останется неизменным режиссером церемонии открытия,-сказала вице-президент киносмотра Мария Зверева.

На церемонии открытия Соловьев впервые после болезни появился в видеообращении, адресованном гостям фестиваля.

Мэтр не смог прилететь на кинофестиваль «Дух огня»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я очень горжусь, что в 18-й раз мне приходится говорить: «Мы открываем фестиваль»,-сказал 75-летний кинорежиссёр.

Зрители отметили, что режиссёр похудел, но выглядит достойно.

Кстати, в рамках фестиваля «Дух огня» пройдёт российская премьера нового фильма Сергея Соловьева «Ути-ути-ути».

Напомним: в этом году в конкурсных и внеконкурсных программах фестиваля «Дух огня» представлены фильмы более чем из 15 стран. Лучшие дебютные картины, как всегда, определят несколько жюри.

Жюри гильдии операторов представляет Юрий Шайгарданов, композиторское возглавил Павел Карманов, в актерском жюри: Евгения Брик, Ирина Розанова и Леонид Ярмольник. В триумвират режиссеров вошли: Наташа Меркулова и Алексей Чупов, у которых один голос на двоих, Павел Руминов и Нигина Сайфуллаева.

Большое жюри международного конкурса возглавила Рита Азеведу Гомеш, в состав также вошли Иван Кардосо и Мика Танила.