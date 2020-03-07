Коронавирус в Германии, последние новости на 7 марта 2020 года: министры перестали здороваться за руку, а минздрав запретил экспорт масок

Число заразившихся коронавирусом нового типа в Германии выросло за сутки на 150 и достигло 684. Об этом в субботу, 7 марта, сообщает научно-исследовательский институт имени Роберта Коха (RKI).

Последние новости на о китайском коронавирусе в Германии на 7 марта 2020 года:

- всего заболевших - 684

- вылечились - 17

- умерли - 0

Больше всего заразившихся - 346 человек - в западной федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Там в округе Хайнсберг врачи выявили большее количество инфицирования. В Баварии коронавирусом больны 117 человек, в Баден-Вюртемберге - 116. Случаи зафиксированы в 15 землях из 16.

Пик распространения коронавируса в Германии еще не пройден, сообщил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан. Также он утверждал, что в 80% случаев болезнь у пациентов протекает в легкой форме и практически без симптомов.

Кстати, первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Берлине 2 марта. Заболевшим оказался житель центрального района Митте. Медики своевременно выяснили с кем он контактировал и в целях предотвращения распространения covid-2019 поместили их под домашний карантин.

Осознавая ситуацию с коронавирусом в мире, глава МВД Германии отказался пожать руку Ангеле Меркель. Канцлер Германии положительно отнеслась к позиции Хорста Зеехофера и улыбнулась. Позже она заявила, что это было весьма правильным и разумным решением.

Тем временем власти Германии решили временно приостановить экспорт медицинских масок и защитных костюмов. В министерстве здравоохранение страны заверили, что при определенных условиях возможны исключения.

В связи со вспышкой коронавируса и складывающейся ситуацией в Германии секретариат конвенции ООН решил временно отложить мероприятия в городе Бонн. Как пояснил официальный представитель пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, предложение генсекретаря о переносе было основано на консультациях с отделом медицинского обслуживания ООН и Всемирной организацией здравоохранения.

Согласно последним данным, общее число заболевших коронавирусом во всем мире увеличилось до 102 тысяч человек. Больше всего зараженных выявлено в Китае. Там врачи подтвердили более 80,5 тысяч инфицирования. В Южной Корее заболели более 6 тысяч, в Иране - 3,5 тысячи, во Франции - более 400 случаев заражения.

Врачи советуют гражданам воздержаться от посещения массовых мероприятий, избегать контакта с зараженными, регулярно и тщательно мыть руки или пользоваться антисептиком. Если вдруг вы заметили ухудшение здоровья, не занимайтесь самолечением, а обратитесь за квалифицированной помощью к медикам.