Совладелец ЛУКОЙЛа о разрыве сделки с ОПЕК+: Да, мы выживем. Но с ОПЕК надо договариваться

В субботу, 7 марта, мировое информационное поле взорвало это сообщение: "Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, -заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell."

Далее приводилось такое вот обоснование этого тревожного вывода... По мнению Федуна, эти потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня $60 до $40 за баррель при объеме российского экспорта 5 млн баррелей в день. Совладелец ЛУКОЙЛа отметил, что российские компании заявляли о желании наращивать добычу. При этом, по его словам, рост на 2–3 % не сможет компенсировать будущих потерь. "Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение" - так прокомментировал Федун разрыв сделки.

Чтобы уточнить некоторые детали, я и провел с известным бизнесменом это интервью для субботнего эфира Радио "Комсомольская правда"...

- ...Леонид Арнольдович, сразу напрашивается такой вопрос - вот то, что мы будем 100 - 150 миллионов долларов в день терять - из-за того, что с ОПЕК+ произошел разрыв сделки - это навсегда или есть какой-то просвет? И можно ли это поправить в будущем?

Леонид Федун, совладелец ЛУКОЙЛа - о разрыве сделки с ОПЕК и потерях России: «Ежедневные потери - 100 - 150 млн. долларов. Мы, конечно, выживем. Но с ОПЕК надо договариваться» 00:00 00:00

- Нет, ну давайте - просто вы как бы немножко здесь начинаете путаться...

Я сказал - если бы была сделка с ОПЕК+, то цена нефти была бы выше.

- Значит, наши СМИ (уже на стадии перевода) неправильно вас процитировали....

- ... Я хотел сказать - при определенном развитии событий, Россия потеряет при экспорте примерно 20 долларов с барреля.

- Так...

- Посчитайте, сколько мы продаём за рубеж нефти и нефтепродуктов, то как раз такая сумма и получается - от 100 до 150 миллионов долларов в день.

- Ну, а как-то можно это - потом, в ближайшее время поправить?

- Теперь вы поняли?

- Понял, да. Но я просто привык от вас всегда оптимистичные вещи слышать. А здесь может быть какой-то вариант?

- Причём тут - оптимистичный? Мы жили и при более меньшей цене нефти за баррель. В 90-е годы. И выживали. И здесь выживем.

Просто, на мой взгляд, все-таки надо договариваться с ОПЕК

- Ну, я понял! Вот, наконец-то - прозвучало то, что хотелось бы сейчас услышать.

Я не знаю, по какой причине произошёл разрыв и кто инициатор. Но, на мой взгляд, ОПЕК + - это была хорошая конструкция которая позволяла России чувствовать себя финансово стабильной.

- Главное - выживем.

- Да.

- Спасибо вам огромное. Извините, что - в выходной.

- Да - ради Бога.