2020-03-07T19:27:21+03:00
Спорт

Локомотив - Ахмат 8 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 21 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Локомотив - Ахмат 8 марта. Прямая онлайн-трансляция состоится 8 марта 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 21 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Локомотиву" дома играть против "Ахмата"."Локомотиву" дома играть против "Ахмата".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Грозненский "Ахмат" после ничьи с "Ростовом" и поражения в четвертьфинале Кубка от "Зенита" сыграет третий матч с российским топ-клубом. На очереди у чеченского клуба - битва в Москве против "Локомотива", который находится в группе лидеров РПЛ. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Ахмат 8 марта 2020.

Статистика личных встреч Локомотив - Ахмат 8 марта 2020

25 раз команды играли между собой в чемпионатах России по футболу. За "Локомотивом" - 15 побед, за "Ахматом" - 3. В 7 случаях матчи завершались вничью. 18 октября прошлого года в пеодинке 1 круга в Грозном "Локо" был сильнее, выиграв 2:0.

Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Ахмат 8 марта 2020

Чуть более предпочтительные шансы на успех в этой игре у "Локомотива".

Прогноз на матч Локомотив - Ахмат 8 марта 2020

"Локомотив" добьется победы.

Составы команд на матч Локомотив - Ахмат 8 марта 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка в Черкизово.

Время начала матча Локомотив - Ахмат 8 марта 2020

Матч Локомотив - Ахмат 8 марта 2020 года в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Локомотив - Ахмат 8 марта 2020

Прямую видеотрансляцию матча Спартак - ЦСКА можно посмотреть 8 марта и начнется в 19:00 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Локомотив - Ахмат 8 марта 2020

Трансляция матча Локомотив - Ахмат 8 марта 2020 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.

Локомотив - Ахмат 8 марта 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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