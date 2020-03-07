2020-03-07T20:48:34+03:00
Звезды

Родные Анастасии Заворотнюк: «Были у Матронушки много раз, она нам помогает»

Друзья артистки поддерживают ее семью
Ирина ВИКТОРОВА
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Анастасия с дочерью АннойАнастасия с дочерью АннойФото: СОЦСЕТИ
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3 апреля Анастасии Заворотнюк исполнится 49 лет. Поклонники планируют устроить к этой дате в соцсетях флешмоб в поддержку актрисы. Сейчас Заворотнюк борется с серьезной болезнью: ее родные не уточняют диагноз, но по слухам у артистки злокачественная опухоль головного мозга. Болезнь у Анастасии диагностировали спустя девять месяцев после того, как она родила третьего ребенка. Сейчас ее младшей дочке Миле Чернышевой уже полтора годика. В начале недели мы разговаривали с коллегами Заворотнюк: актеры говорят, что шлют ей приветы через близких, но навещать Настю пока не приглашают.

Накануне 8 марта Анна Заворотнюк, старшая дочь актрисы написала в инстаграме трогательный пост о том, как живет в стрессе и уверена в выздоровлении мамы: «Мне много чем есть поделится с вами, но надеюсь вы понимаете, как это сложно, и я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры, конечно же семья и близкие люди очень мне помогают. Я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье!»

Подруга семьи певица Инна Маликова тут же прокомментировала публикацию: «Анечка, родная! Молимся!» Многие написали, что ставят свечки в церкви за здоровье Анастасии. Детский доктор Марина написала: «Анечка, хотелось бы сказать, чтобы вы как можно чаще обращались к Матронушке. Я сама лично до февраля не очень верила, но теперь точно могу сказать – она слышит и помогает. Молюсь о здоровье вашей мамы». Анна Заворотнюк ответила на этот совет так: «Были у Матронушки много раз, она нам помогает…» Родные актрисы ездят к мощам святой Матроны Московской.

Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым часто вели совместные проекты Фото: СОЦСЕТИ

Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым часто вели совместные проектыФото: СОЦСЕТИ

Общаясь с подписчиками, Аня осудила интернет-сплетни о критическом состоянии и смерти мамы: «Не нужно этому верить!» Как известно, семья актрисы постоянно получает предложения об интервью в ток-шоу и обещания гонораров в несколько миллионов. Анна Заворотнюк сообщила: «Мы никогда не будем раздувать шоу из нашей трагедии, считаю это большим грехом!»

Говорят, что Анастасия сейчас находится с семьей в своем подмосковном загородном доме. Соседи шепчутся, что давно не встречали Заворотнюк в церкви, а вот мама актрисы и супруг Петр Чернышев гуляют с малышкой Милой, их видят в церкви. Подписчики Анны Заворотнюк передали слова поддержки Анастасии и сказали, что будут молиться за здоровье актрисы. Аня ответила от имени родни: «Мы молимся коллективно каждый день». Из публикации Анны не ясно: стало ее маме лучше или ситуация стабильно тяжелая. Будем надеяться вместе с семьей на то, что Анастасия Заворотнюк поправится.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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Поклонники Анастасии Заворотнюк который месяц томятся в неведении из-за отсутствия информации о состоянии здоровья любимой актрисы. Из-за тяжелой болезни звезда сериала "Моя прекрасная няня" не появляется на публике, а ее близкие давно забросили посвященные артистке соцсети. И вот, наконец, старшая дочь актрисы Анна Заворотнюк впервые за долгое время заговорила о маме (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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