2020-03-08T01:15:07+03:00
Политика

«Здоровья, любви и радости вам!»: Путин поздравил женщин с 8 марта

Президент пообещал, что мужчины будут больше им помогать не только в праздники
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Путин поздравил женщин с 8 мартаПутин поздравил женщин с 8 мартаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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- От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! - Владимир Путин уже традиционно обратился 8 марта к женщинам России с телевизионных экранов. - Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире.

Каждый год в этот день президент поздравляет всех россиянок, находя для них слова не только восхищения, но и признательности.

- Вам каким-то непостижимым образом удается все успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учебе, - сказал Путин. - И при этом всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными. Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать. С радостью и терпеньем заботиться о близких. И очень важно, что эти ценности передаются из поколения в поколение.

Воспитание детей президент назвал самый ответственным, но и самым благородным и благодарным трудом.

- От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья, - заключил Путин. - Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин, и мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будем поступать именно так. Всегда, а не только 8 марта. Здоровья, любви и радости вам!

Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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