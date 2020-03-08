«Здоровья, любви и радости вам!»: Путин поздравил женщин с 8 марта

- От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! - Владимир Путин уже традиционно обратился 8 марта к женщинам России с телевизионных экранов. - Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире.

Каждый год в этот день президент поздравляет всех россиянок, находя для них слова не только восхищения, но и признательности.

- Вам каким-то непостижимым образом удается все успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учебе, - сказал Путин. - И при этом всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными. Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать. С радостью и терпеньем заботиться о близких. И очень важно, что эти ценности передаются из поколения в поколение.

Воспитание детей президент назвал самый ответственным, но и самым благородным и благодарным трудом.

- От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья, - заключил Путин. - Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин, и мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будем поступать именно так. Всегда, а не только 8 марта. Здоровья, любви и радости вам!