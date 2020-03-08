2020-03-08T10:38:43+03:00
Звезды

«Жалко животных»: Леонид Ярмольник отказался прокатиться на оленях

Шоумен стал гостем кинофестиваля в Ханты-Мансийске
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Вместе с коллегами Ярмольник посетил традиционный праздник для Ханты-Мансийска «День оленевода»Вместе с коллегами Ярмольник посетил традиционный праздник для Ханты-Мансийска «День оленевода»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Международный кинофестиваль «Дух огня» стартовал 5 марта в Ханты-Мансийске. В числе гостей киносмотра оказался и 66-летний актёр Леонид Ярмольник. Артист прилетел на фестиваль со съёмочной группой фильма «Одесса» и супругой Оксаной.

Вместе с коллегами Ярмольник посетил традиционный праздник для Ханты-Мансийска «День оленевода».

Традиционный праздник «День оленевода» прошел в Ханты-Мансийске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Традиционный праздник «День оленевода» прошел в Ханты-МансийскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правда от прогулки на оленях воздержался.

- Жалко животных, - объяснил Леонид Исаакович.

Напомним: актёр себя давно позиционирует, как активного зоозащитника, возглавляет благотворительный фонд помощи животным.

Видимо, Оксана Ярмольник тоже поддерживает мужа в этом направлении.

- Дорогой, пойдём уже от этих оленей, хватит фотографироваться, - попросила Ярмольника супруга.

Гонки на оленях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гонки на оленяхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как выяснилось, звездная пара спешила на конкурсные показы фестиваля «Дух огня».

Напомним: в этом году большое жюри международного конкурса возглавила Рита Азеведу Гомеш, в состав также вошли Иван Кардосо и Мика Танила.

Тема фестиваля 2020 года «Пусть всегда будет… детское и юношеское кино».

Леонид Ярмольник отказался прокатиться на оленях Фото: Мария РЕМИЗОВА

Леонид Ярмольник отказался прокатиться на оленяхФото: Мария РЕМИЗОВА

Уже на церемонии открытия фестиваля были вручены первые призы. Приз по итогам интернет-голосования вручили Елизавете Кулаковой из Югорска, автору микрофильма «Мой мир». Приз жюри открытого конкурса микрофильмов присудили фильму «Капсула времени» Александра Коровина из Нижневартовска. Лучшим микрофильмом в возрастной категории 6-11 лет стала работа «Притча о вазе» Татьяны Риснянской из Луганска, в возрастной категории 12 – 16 лет - «Частичка моей души» Елизаветы Яценюк из Югорска. Приз открытого конкурса фотографий «О будущем подумаем сегодня» присудили работе «Взгляд из прошлого», автор Елена Исламуратова из Ханты-мансийска, по результатам интернет-голосования лучшей стала серия работ «Тепло» Екатерина Клейменовой из Нижневартовска. В детской номинации конкурса в категории 6-11 лет победил Матвей Кондратьев из Ханты-Мансийска и его фото «Успею везде», в категории 12 - 16 лет победил Григорий Борисов из столицы Югры с работой «Уникальность».

Северное угощение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Северное угощениеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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