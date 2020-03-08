Владимир Путин: Я не хочу и не буду для продления своих полномочий создавать систему власти, которая будет губительна для России

Владимир Путин публично ответил тем, кто усмотрел в разрабатываемых сейчас поправках в Конституцию попытку изменить структуру государственной власти для сохранения собственных полномочий действующего президента.

- Сейчас много слухов ходит о том, чтобы какие-то альтернативные и параллельные органы власти создать, - сказал он в интервью для документального фильма "Пролетев над пропастью". - Например, придать Госсовету дополнительные функции. Считаю абсолютно неприемлемым!

Глава государства уже несколько раз высказывался на эту тему, отвечая на вопросы жителей страны во время встреч в регионах. Но на этот раз он заявил прямым текстом.

- Я понимаю, что я смогу контролировать ситуацию таким образом, чтобы она была стабильной - сказал Путин. - Но создавать ситуацию двоевластия на будущее, на перспективу для страны абсолютно губительно. Вывод такой: я не хочу и не буду для продления своих полномочий создавать такую систему государственной власти в России, которая будет для нее неприемлема или губительна.

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