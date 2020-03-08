2020-03-08T19:30:49+03:00
Спорт

Русский лыжник Большунов выиграл марафон, обойдя на финише норвежца на его же трассе

Теперь ничто не помешает нашему спортсмену одержать победу в общем зачете Кубка мира [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Большунов - первый в марафоне.Большунов - первый в марафоне.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 8 марта, в норвежском Холменколлене на очередном этапе Кубка мира прошла мужская гонка на 50 километров классическим стилем. И спор за победу на этой дистанции длился до самого конца. А за первую позицию спорили на последнем километре хозяин трассы Симен Крюгер и лидер общего зачета Кубка мира россиянин Александр Большунов.

Лишь на самом финише Большунов смог рывком уйти вперед и занять итоговое первое место с результатом 2 часа 8 минут и 5,3 секунды. Норвежец Крюгер занял второе место, проиграв всего 0,9 секунды нашему Александру. А вот главный конкурент Большунова в борьбе за Кубок мира норвежец Йоханнес Клэбо занял только 15-е место, уступив почти 2 минуты русскому сопернику - скандинав остался позади на 1 минуту 46,3 секунды.

После этой победы Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира в дистанционных гонках. На его счету 1293 балла, тогда как у норвежца Шюра Рете - 864. И до конца сезона остались только две подобные гонки, максимум же победитель сможет получить при идеальном раскладе 230 баллов.

После финиша норвежец Крюгер попросту развел руками, признавшись:

- Это было близко. Я чувствовал себя сегодня невероятно бодро, это был один из лучших дней на лыжах для меня в этом году. В какой-то момент мне казалось, что я мог бы победить у себя дома, потому что, думаю, Большунов был уставшим. Я сделал все, что мог, чтобы убежать от него, но не сумел этого сделать. Это было «почти», но он был силен, - говорит лыжник в интервью Aftenposten.

Сам же Большунов остался доволен собой по итогам марафона:

- Переполняют эмоции, побеждать в Норвегии это всегда круто. А на такой сложной трассе вдвойне или втройне приятно. Было скучновато из-за малого количества болельщиков. Выпал снег, в том году и в этом сложные условия. Выиграл оба раза, поэтому все хорошо, - признался в интервью "Р-Спорт" лидер сборной России.

Тем не менее, соперники после поражения заявили, что будут изучать работу Большунова по ходу гонки, дабы наконец-то обыграть его:

- Мы не можем позволить побеждать нас в каждой гонке. Пора отправляться домой, смотреть видео и изучать его технические решения. Он чрезвычайно хорош на различных участках трассы. Нам предстоит много работы, - говорит Шюр Рете после финиша.

Победный финиш Александра Большунова в Норвегии.Российский спортсмен занял первое место в гонке на 50 километров

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Локомотив - Ахмат 8 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 21 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Локомотив - Ахмат 8 марта. Прямая онлайн-трансляция состоится 8 марта 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 21 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
Кудрин заявил, что в России благоприятная ситуация с коронавирусом
Минприроды предложило отменить сборы за вывоз раздельных отходов
Финляндия не примет участие в учениях НАТО из-за ситуации с коронавирусом
Трамп заявил, что у Белого дома есть «тщательно отлаженный» план по борьбе с коронавирусом
Денис Глушаков выйдет в стартовом составе "Ахмата" на игру против "Локомотива" в Москве
Эдер, Жоао Марио и Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Ахматом"
Голикова назвала «абсолютно раздутой» панику вокруг коронавируса в России
В России установили всех контактировавших с заболевшими коронавирусом
Эрдоган: Анкара оставляет за собой право на односторонние действия в сирийском Идлибе
Синоптики сообщили о наступлении «лета» в южных регионах России
Матч Парма - СПАЛ начался с получасовой задержкой из-за коронавируса
Жители сирийской деревни забросали камнями армейскую колонну США