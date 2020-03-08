Русский лыжник Большунов выиграл марафон, обойдя на финише норвежца на его же трассе

В воскресенье, 8 марта, в норвежском Холменколлене на очередном этапе Кубка мира прошла мужская гонка на 50 километров классическим стилем. И спор за победу на этой дистанции длился до самого конца. А за первую позицию спорили на последнем километре хозяин трассы Симен Крюгер и лидер общего зачета Кубка мира россиянин Александр Большунов.

Лишь на самом финише Большунов смог рывком уйти вперед и занять итоговое первое место с результатом 2 часа 8 минут и 5,3 секунды. Норвежец Крюгер занял второе место, проиграв всего 0,9 секунды нашему Александру. А вот главный конкурент Большунова в борьбе за Кубок мира норвежец Йоханнес Клэбо занял только 15-е место, уступив почти 2 минуты русскому сопернику - скандинав остался позади на 1 минуту 46,3 секунды.

После этой победы Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира в дистанционных гонках. На его счету 1293 балла, тогда как у норвежца Шюра Рете - 864. И до конца сезона остались только две подобные гонки, максимум же победитель сможет получить при идеальном раскладе 230 баллов.

После финиша норвежец Крюгер попросту развел руками, признавшись:

- Это было близко. Я чувствовал себя сегодня невероятно бодро, это был один из лучших дней на лыжах для меня в этом году. В какой-то момент мне казалось, что я мог бы победить у себя дома, потому что, думаю, Большунов был уставшим. Я сделал все, что мог, чтобы убежать от него, но не сумел этого сделать. Это было «почти», но он был силен, - говорит лыжник в интервью Aftenposten.

Сам же Большунов остался доволен собой по итогам марафона:

- Переполняют эмоции, побеждать в Норвегии это всегда круто. А на такой сложной трассе вдвойне или втройне приятно. Было скучновато из-за малого количества болельщиков. Выпал снег, в том году и в этом сложные условия. Выиграл оба раза, поэтому все хорошо, - признался в интервью "Р-Спорт" лидер сборной России.

Тем не менее, соперники после поражения заявили, что будут изучать работу Большунова по ходу гонки, дабы наконец-то обыграть его:

- Мы не можем позволить побеждать нас в каждой гонке. Пора отправляться домой, смотреть видео и изучать его технические решения. Он чрезвычайно хорош на различных участках трассы. Нам предстоит много работы, - говорит Шюр Рете после финиша.