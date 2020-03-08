"Локомотив" победил дома "Ахмат" 1:0 благодаря голу Эдера и геройству Гилерме

На игру против грозненского "Ахмата" футболисты "Локо" выходили заряженными по-особому. Для команды Юрия Семина поединок в Черкизово был первой домашней встречей в календарном 2020 году в первенстве страны. Ну а в случае победы на время железнодорожники поднимались бы в тройку лучших команд РПЛ, поскольку конкуренты вечером 8 марта отдыхали - их матчи были назначены на следующий пост-праздничный день.

В зимний перерыв "Локомотив" остался без одного из лидеров своей атаки - Федор Смолов уехал в "Сельту" в аренду. А на замену ему так и не нашли футболиста. Так что в атаке у "Локо" с первых минут играл португалец Эдер, до того чаще всего подменявший Смолова в "основе".

В середине первого тайма "Локомотив" первым забил гол в этой встрече. После удара поляка Крыховяка головой с линии ворот на 22-й минуте счет, как показалось, стал 1:0. Но после просмотра видеоповтора рефери решил не засчитывать гол. Судьи углядели игру рукой поляка в штрафной "Ахмата". Ну ладно, гола нет так нет - вскоре хозяева забили еще один.

Локомотив - Ахмат. 1:0. Эдер, Тинькофф РПЛ, 21 тур 08.03.2020.Локомотив открывает счет в матче

На 31-й минуте матча Эдер, получив пас от Миранчука, точно и мягко катнул мяч низом в дальний от вратаря угол с 10 метров. Есть 1:0, и этот гол отменять не стали!

К слову, вскоре после гола Эдера у хозяев мог быть еще один шанс на то, чтобы забить гол. Но после просмотра видеповтора судья решил не ставить мяч "на точку", не углядев нарушений правил игроками "Ахмата" в своей штрафной.

До конца первого тайма счет на табло так и не поменялся - "Локомотив" ушел отдыхать, минимально ведя в счете.

Второй тайм прошел немного скучней. У "Локомотива" из-за повреждений пришлось менять сразу двух игроков. А в финале поединка они едва не получили гол в свои ворота после удаления защитника.

На 83-й минуте после быстрой атаки "Ахмата" после удара Ильина мяч попал в руку Кверквелии. Грузинского защитника удалили с поля, и судья назначил пенальти. Подошедший к мячу Везеу не смог переиграть Гилерме. Вратарь сборной россии отбил удар, угадав нужный угол! Счет 1:0 был сохранен.

Свой следующий матч "Локомотив" сыграет через неделю - 15 марта они приедут в Ростов-на-Дону на игру с командой Валерия Карпина. А вот "Ахмат" уже 13 марта дома примет столичное "Динамо".