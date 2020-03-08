Олег Пашинин ответил на вопрос, как общался с Семиным по ходу игры с "Ахматом"

Итог победной игры против "Ахмата" в пресс-центр стадиона "РЖД Арены" после выигрыша 1:0 пришел подводить старший тренер "Локомотива" Олег Пашинин. Дело в том, что Юрий Семин был дисквалифицирован на один матч после того, как получил вторую в сезоне желтую карточку в прошлой игре с питерским "Зенитом" и не мог руководить командой в матче с "Ахматом".

- Сегодня для нас самое главное был результат, поскольку мы давно не выигрывали на своем стадионе. И довольны, что сделали подарок болельщикам, и женщинам, - бодро начал свою речь Пашинин.

- Игра была разбитой - временами мы полностью контролировали игру, временами "Ахмат" контролировал матч. Могли бы забить еще больше, следовало рациональней действовать в атаке. Ребята выстояли в конце поединка, удаление скорректировало нашу игру.

- К апрелю пройдет уже 6 месяцев после травмы Джорджевича. Он сыграет в этом сезоне?

- Зависит от его восстановления, конкретно что-то сказать не могу.

- Как сегодня коммуницировали с Юрием Семиным?

- Мы определенным образом контактировали, но пусть это останется за кадром. Ведь он не мог сегодня находится даже в подтрибунном помещении.

Следующая игра у "Локомотива" в чемпионате России пройдет 15 марта в гостях против ФК "Ростов" - прямого конкурента в битве за топовые места в турнирной таблице Премьер-Лиге. В матче первого круга донской клуб выиграл в Москве в драматичной игре со счетом 3:2.

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