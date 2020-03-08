«Поддельные колени» обманули кошку, которая хотела бесконечно лежать на ногах своих хозяев

Жители Лондона, Ребекка Мэй и ее муж Алекс, были вынуждены по пять часов сидеть без движения, потому что их любимая кошка Зигги засыпала, удобно устроившись у них на ногах, а потревожить своего питомца пара не решались. Однако изобретательные супруги придумали лучший способ освободить свои ноги, не испортив настроение питомцу.

Ребекка и Алекс использовали пару брюк, набитых пододеяльником, чтобы они выглядели как ноги, а для убедительности добавили кроссовки. Более того внутри своего изобретения, которое они назвали «поддельными коленями», они использовали грелки для удобства кошки.

«Поддельные колени» обманули кошкуФото: СОЦСЕТИ

Пара рассказала, что взяли десятилетнюю Зигги из лондонского приюта три года назад, и поначалу она была застенчивой, но вскоре начала требовать их любви.

«Она набросится на тебя еще до того, как ты сядешь, - она увидит, что ты рядом с диваном, и ее глаза потемнеют, как будто ты мишень. Как только ты спустишься, она тут как тут», - передает Metro слова Ребекки, которая объяснила, что изначально они изо всех сил старались не обращать на нее внимания , но «очень напряженная» Зигги «сидела позади и орала, пока она не завладеет твоим вниманием».

Супруги рассказали, что пытались поставить кошачью кровать на свой стол, чтобы Зигги могла оставаться рядом, но это не помогло. «Поддельные колени» помогли, но Ребекка признала, что они могут быть «немного жутковатыми», чтобы держать их все время, поэтому пара держит ноги по необходимости.

Ранее сайт kp.ru рассказывал историю о другой требовательной кошки. Питомец побил своего хозяина из-за того, что не получил вовремя еду.