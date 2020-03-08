Игорь Шалимов: "Матч с "Локомотивом" оставил отрицательные эмоции"

Грозненский "Ахмат" после ничьи с домашней игре против "Ростова" в гости к "Локомотиву" приехал с мыслями о хорошем итоге. Но не вышло - команда Игоря Шалимова проиграла 0:1, а в конце игры не забил пенальти. Наставник чеченской команды был крайне расстроен после игры Москве, заявив на послематчевой пресс-конференции:

- Эмоции отрицательные оставил матч. Первый тайм был лучше, но они были острее в контратаках. Где-то можно сказать, что во втором тайме мы перетерепли. Мы играли против качественной команды. Замены усилили нашу игру - появился момент с пенальти. Забей его - мы бы не проиграли, а кто знает что могли бы еще выжать из этой игры. "Локомотив" владел инициативой больше в этой игре, и ничья была бы просто отличным результатом для нас.

- А сегодня бил пенальти Визеу. Скажите, а он - штатный пенальтист в команде?

- Был пенальтистом Понсе, но мы его заменили. И Визеу взял мяч, поскольку чувствовал себя уверенно. Получается, что он бил после выхода "с лавки". К сожалению, не забил.

Следующая игра у "Ахмата" в сезоне - 13 марта дома против столичного "Динамо". После 21 игры команда Игоря Шалимова - на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ.

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