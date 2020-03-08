2020-03-08T21:45:59+03:00
Спорт

Игорь Шалимов: "Матч с "Локомотивом" оставил отрицательные эмоции"

Главный тренер "Ахмата" остался недоволен после поражения от "Локомотива"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Ахмат" Игоря Шалимова проиграл в Москве "Локомотиву" 0:1."Ахмат" Игоря Шалимова проиграл в Москве "Локомотиву" 0:1.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Грозненский "Ахмат" после ничьи с домашней игре против "Ростова" в гости к "Локомотиву" приехал с мыслями о хорошем итоге. Но не вышло - команда Игоря Шалимова проиграла 0:1, а в конце игры не забил пенальти. Наставник чеченской команды был крайне расстроен после игры Москве, заявив на послематчевой пресс-конференции:

- Эмоции отрицательные оставил матч. Первый тайм был лучше, но они были острее в контратаках. Где-то можно сказать, что во втором тайме мы перетерепли. Мы играли против качественной команды. Замены усилили нашу игру - появился момент с пенальти. Забей его - мы бы не проиграли, а кто знает что могли бы еще выжать из этой игры. "Локомотив" владел инициативой больше в этой игре, и ничья была бы просто отличным результатом для нас.

- А сегодня бил пенальти Визеу. Скажите, а он - штатный пенальтист в команде?

- Был пенальтистом Понсе, но мы его заменили. И Визеу взял мяч, поскольку чувствовал себя уверенно. Получается, что он бил после выхода "с лавки". К сожалению, не забил.

Следующая игра у "Ахмата" в сезоне - 13 марта дома против столичного "Динамо". После 21 игры команда Игоря Шалимова - на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Локомотив" победил дома "Ахмат" 1:0 благодаря голу Эдера и геройству Гилерме

На игру против грозненского "Ахмата" футболисты "Локо" выходили заряженными по-особому. Для команды Юрия Семина поединок в Черкизово был первой домашней встречей в календарном 2020 году в первенстве страны. Ну а в случае победы на время железнодорожники поднимались бы в тройку лучших команд РПЛ, поскольку конкуренты вечером 8 марта отдыхали - их матчи были назначены на следующий пост-праздничный день. (подробности)

Олег Пашинин ответил на вопрос, как общался с Семиным по ходу игры с "Ахматом"

Итог победной игры против "Ахмата" в пресс-центр стадиона "РЖД Арены" после выигрыша 1:0 пришел подводить старший тренер "Локомотива" Олег Пашинин. Дело в том, что Юрий Семин был дисквалифицирован на один матч после того, как получил вторую в сезоне желтую карточку в прошлой игре с питерским "Зенитом" и не мог руководить командой в матче с "Ахматом". (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Локомотив - Ахмат 8 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 21 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Локомотив - Ахмат 8 марта. Прямая онлайн-трансляция состоится 8 марта 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 21 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
Трамп пожал руку политику, который раньше имел контакт с больным коронавирусом
Столетний житель Китая с Альцгеймером вылечился от коронавируса COVID-19
В ПФР рассказали, как можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
TikTok с Бастой и Леной Темниковой запустил праздничную кампанию к Международному женскому дню
Следственная группа продлила соглашение о сотрудничестве по MH17
Кудрин заявил, что в России благоприятная ситуация с коронавирусом
Минприроды предложило отменить сборы за вывоз раздельных отходов
Финляндия не примет участие в учениях НАТО из-за ситуации с коронавирусом
Трамп заявил, что у Белого дома есть «тщательно отлаженный» план по борьбе с коронавирусом
Денис Глушаков выйдет в стартовом составе "Ахмата" на игру против "Локомотива" в Москве
Эдер, Жоао Марио и Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Ахматом"
Голикова назвала «абсолютно раздутой» панику вокруг коронавируса в России
В России установили всех контактировавших с заболевшими коронавирусом
Эрдоган: Анкара оставляет за собой право на односторонние действия в сирийском Идлибе
Синоптики сообщили о наступлении «лета» в южных регионах России
Матч Парма - СПАЛ начался с получасовой задержкой из-за коронавируса
Жители сирийской деревни забросали камнями армейскую колонну США