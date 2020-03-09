«Оленина, уха и катание на собаках»: Ирина Розанова отметила 8 марта в тайге

На кинофестиваль «Дух огня» Ирина Розанова прилетела вместе со съёмочной группой фильма «Одесса».

8 марта вся фестивальная братия отправилась в тайгу, отмечать женский день.

-Так, кто кого перетанцует? 28 летняя или я -58-летняя? - шутила Ирина Розанова, отплясывая с коллегами под хиты 90-х на свежем воздухе.

После прогулки по тайге - танцыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гостей фестиваля угощали местной закуской: люля-кебаб из оленины, ухой, рыбой муксун.

Ирина Розанова и Юрий ШайгардановФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всеми этими яствами Розанова с удовольствием угостилась, воздержалась лишь от катания на хасках. Пожалел собак и вдовец Любови Полищук художник Сергей Цигаль. Оба спешили на кинопоказы.

Ирина Розанова и художник Сергей Цигаль воздержались от катания на собаках и поспешили на показФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним: в Ханты-Мансийске проходит 18-й международный фестиваль кинодебютов «Дух огня», где по традиции представлены лучшие картины молодых режиссеров из России и более чем 25 стран мира.

В программе шоу - местные деликатесы катания на собачьих упряжкахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году в конкурсных и внеконкурсных программах фестиваля представлены фильмы более чем из 15 стран. Лучшие дебютные картины, как всегда, определят несколько жюри.

Жюри гильдии операторов представляет Юрий Шайгарданов, композиторское возглавил Павел Карманов, в актерском жюри: Евгения Брик, Ирина Розанова и Леонид Ярмольник. В триумвират режиссеров вошли: Наташа Меркулова и Алексей Чупов, у которых один голос на двоих, Павел Руминов и Нигина Сайфуллаева.

18-й международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» проходит в Ханты-МансийскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большое жюри международного конкурса возглавила Рита Азеведу Гомеш, в состав также вошли Иван Кардосо и Мика Танила.