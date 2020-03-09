2020-03-09T07:50:32+03:00
Здоровье

Китайский коронавирус в мире, новости на 9 марта 2020 года: власти объяснили, что делать на карантине

Мы собрали последние новости о распространении китайского коронавируса на 9 марта 2020 года [видео]
Григорий ЛЕОРДА
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По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России были зафиксированы 17 случаев заболевания коронавирусом.По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России были зафиксированы 17 случаев заболевания коронавирусом.Фото: REUTERS
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Департамент здравоохранения Москвы опубликовал список вопросов и ответов о том, как вести себя людям во время распространения болезни. Большая часть касается самоизоляции, в которую помещают россиян прибывшие из стран с неблагополучной эпидситуацией.

Итак, домашний карантин подразумевает, что человеку нельзя покидать место своего проживания. Он должен еждневно сообщать о своей самочувствии в поликлинику по месту жительства.Ваши домочадцы сидеть дома не обязаны, но лучше сократить с ними контакты. Ответу на другие вопросы тут. Кстати, наш спецкор Дарья Асламова честно отсидела свой двухнедельный каантин после возвращения и Китая. Оттуда она передавала репортажи о жизни страны, где впервые обнаружили коронавирус. Ее советы просты. На карантине главное не одичать, не разжиреть, не спиться!

Еще из открытий. «Комсомольская правда» выяснила, какие инфекции на самом деле убивают больше всего людей и насколько опасным на этом фоне выглядит новый коронавирус. Если кратко, то новая болезнь выглядит совсем безобидно.

Тем временем в России подтвержилось еще три случая заболевания. Эти люди - граждане РФ из Калиниградской, Белгородской области и Московской областей. Они госпитализированы.

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU

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