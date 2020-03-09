2020-03-09T08:45:11+03:00
Звезды

Чингачгук отправляется на Чукотку

В Анадыре открывается Международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон»
Денис КОРСАКОВ
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Кинонаграды фестиваля «Золотой ворон» созданы выдающимся художником-косторезом Александром Дьячковым из клыка моржа.Кинонаграды фестиваля «Золотой ворон» созданы выдающимся художником-косторезом Александром Дьячковым из клыка моржа.
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На прошлой неделе стало известно, что в Каннах из-за коронавируса отменен крупнейший форум MIP TV, на котором собирались производители телесериалов. Совершенно не исключено, что по той же причине отменят и Каннский кинофестиваль. Дирекция Венецианской биеннале перенесла с мая на конец лета 17-ю архитектурную выставку. Самые нервные поговаривают, что и Московский кинофестиваль, намеченный на конец апреля, будет отменен или перенесен.

Если в условиях эпидемии есть место, для коронавируса пока что неуязвимое, то это Чукотка - и там 10 марта откроется Международный арктический фестиваль «Золотой ворон», крупнейший на территории Крайнего Севера России. Он проходит в Анадыре уже в четвертый раз, а цель его - продвижение лучших современных кинофильмов, связанных с Арктикой и отражающих различные аспекты жизни в этом регионе.

Гостями фестиваля станут актер Сергей Пускепалис (для которого Чукотка практически родная - он провел в городе Билибино детство, а потом там шли съемки одного из самых известных фильмов с его участием, «Как я провел этим летом»), фигурист Максим Шабалин и чемпион мира по боксу Григорий Дрозд (оба проведут открытые тренировки для жителей Анадыря), посол Канады в России Элисон Леклер.

А среди членов жюри - программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева (человек, который на сегодняшний день ориентируется в российском кинематографе практически лучше всех) и знаменитый сербский актер Гойко Митич, незабываемый исполнитель ролей Чингачгука, Виннету, Ульзаны, вождя Белое Перо и других индейцев в вестернах производства Югославии и ГДР. Также в жюри - режиссер, кинокритик и педагог, представитель FIPRESCI в России Алексей Гусев, глава German Films Симоне Бауманн, режиссер и продюсер Малкольм Дикселиус, директор Дирекции документального кино Первого канала Светлана Колосова, продюсер Владимир Игнатьев («Бумер», «Настройщик»), киновед Всеволод Коршунов.

В конкурсную программу полнометражных художественных фильмов войдут канадско-норвежская картина «Тело помнит, когда мир надломился», российская «Простой карандаш», исландско-франко-швейцарская «Эхо», французская «Год в Гренландии», исландская «Затерянные во льдах». Есть еще программа документального кино - там покажут картины из Швеции, Канады, Норвегии и России. Кроме того, будут конкурсы короткометражных фильмов, игровых и неигровых, а также специальный конкурс короткометражных фильмов, созданных на Чукотке, «Киновзлёт!» Ну и, конечно, как на любом фестивале, будет богатая внеконкурсная программа. Туда войдут анимационные картины (как современные, так и старые советские, посвященные Северу), недавние российские хиты «Ледокол» и «Команда мечты», а еще - специальная ретроспектива канадского кино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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