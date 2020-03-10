Санитар и погромы, ПМЭФ и заветы Джерома К. Джерома, Тиньков и мафия, "Мечтам и годам нет возврата; не обновлю души моей", мнимое сватовство Лаврова

Во всеобщую борьбу с короновирусом естественно было включиться и главному санитару на пенсии Г. Г. Онищенко. Санитар отметил важную деталь, часто ускользающую от внимания эпидемиологов. "Нужно обратить внимание на замкнутые социальные группы такие, как секты, религиозные образования, которые изолируют себя от общества, и медицинские учреждения, прежде всего, психиатрические больницы... Что касается людей, входящих в секты, мы же прекрасно знаем, где они находятся".

Что касается домов скорби, то вроде бы пациенты этих учреждений и так изолированы от общества, и карантин происходит сам собой вне зависимости от эпидемиологической обстановки. Призыву же обратить внимание на замкнутые религиозные образования, которые изолируют себя от общества, гражданское общество горячо следовало еще в середине XIV в. В 1348-49 гг. в Тулоне, Барселоне, Базеле, Мюнхене, Страсбурге и многих иных городах произошли еврейские погромы. Горожане, прекрасно знавшие где находятся евреи, истребляли их как злонамеренных распространителей чумной заразы – в лучшем случае изгоняли прочь.

В наше гуманное время власти решили преследовать секты не столь брутальным образом, ограничившись отменой прежде назначенного на июнь с. г. Петербургского мирового экономического форума. Гражданское общество одобрило инициативу властей, его не остановило даже то соображение, что держатели гостиниц и питейных заведений, жрицы любви и прочие работники сферы услуг сильно потеряют в доходах, а городская казна в налогах. Жители северной столицы решили подобно Елизавете Петровне – "От врагов Веры Христовой не желаю выгоды интересной". Возможно, они также помнили, как во время предыдуших ПМЭФ город стоял на ушах, дорожное движение было парализовано – и они решили отдохнуть от всего этого, пользуясь COVID-19, как предлогом.

Тут европеизированные петербуржцы последовали английскому образцу, завещанному Джеромом К. Джеромом – "Парламент обычно переезжал в Рэдинг (милый городок на Темзе. – М. С.) всякий раз, как в Вестминстере объявлялась чума. В 1625 году юстиция последовала его примеру, и все заседания суда происходили в Рэдинге. На мой взгляд, лондонцам стоило претерпеть какую-нибудь пустяковую чуму, чтобы разом избавиться и от юристов и от парламента".

Правда, сейчас британские образцы все более уступают место американским, а последние, хотя и являются примером для всего мира, но при этом довольно суровы. Славного банкира и предпринимателя О. Ю. Тинькова, проживающего в Лондоне, власти Ее Величества намерены экстрадировать в США (британский принцип "С Темзы выдачи нет" к заокеанской державе не относится), где ему грозит до 6 лет тюрьмы. Дело в том, что Тиньков в 2013 г. вышел из американского гражданства и полагал, что больше вопросов к нему от налгововых инстанций США не имеется.

Однако, в Сияющем Городе есть другое мнение. Там вспомнили, что за отказ от американского гражданства надо платить и платить немало: все имущество человека считается проданным по рыночной цене за день до отказа от гражданства, из этой суммы вычитают около 700 тыс. долл., с остального взимается налог до 23,8%. Если человек яко благ, яко наг, то и взять с него нечего, но случай Тинькова не таков, за шесть лет накопились немалые недоимки. Т. е. уклонение от налогов, что сулит мало приятного.

Предприниматель, вероятно, полагал, что его случай аналогичен эпизоду из фильма "Джентльмены удачи". Там заведующий детсадом Е. И. Трушкин под видом уголовника Доцента приходит в дом к бывшему сидельцу, после чего происходит диалог: "Слушай, Доцент, я говорил тебе, что я завязал? – Н-ну, говорил. – Я говорил тебе, чтобы ты ко мне больше не приходил? - Н-ну, говорил. – Ну, так и не обижайся" – после чего вставший на путь исправления спускает Е. И. Трушкина с лестницы.

К несчастью, налоговое ведомство США не вполне детский сад, оно твердо исповедует принцип "За вход рубль, за выход два", и с лестницы мытарей спустить не удастся. Тут не веселая комедия, а совсем не веселые мафиозные нравы, в рамках которых просто так завязка не получится.

Но то, что в Лондоне нехорошо и скучно, В. В. Путин давно говаривал, куда приятнее в России, которая увлеченно отмечает Международный день работницы. Отдал должное празднику и российский правитель, посетив г. Иваново и пообщавшись с тамошними работницами. "Город невест", как издавна именуется Иваново-Вознесенск, подтвердил свою репутацию. Работница местного театра артистка Шилова без лишних обиняков предложила В. В. Путину взять ее в жены, а для лучшего ознакомления передала в службу протокола свои фотографии – "портфолио", как нынче говорят. Президент не ответил ни "да", ни "нет", но сообщил ивановской общественности, что "теперь эта девушка станет известна на всю страну".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765071" frameborder="0"></iframe> Житель Иваново попросил Путина сфотографироваться с его дочкой.В ходе общения с жителями Иванова одна из девушек попросила Путина взять ее замуж

Артистке же он, наверное, сообщил, что

"Я не создан для блаженства;

Ему чужда душа моя;

Напрасны ваши совершенства:

Их вовсе недостоин я".

Однако девушку строго осудила телеведущая 1-го канала и профессиональная сваха Р. Р. Сябитова. Что довольно странно – перу Сябитовой принадлежит ряд книг, как-то: "Все хитрости, техники и ловушки настоящей женщины", "Как найти свою любовь. Советы первой свахи России", "Как влюбить в себя кого угодно. Секреты мужчин, которые должна знать каждая женщина". Артистка Шилова ознакомилась с библиотечкой юной пионерки "Знай и умей" и решила применить полезные советы на деле – что ж тут негодовать?

Но здесь проблема примерно как с турагентствами. Когда люди сами себе организуют поездку на отдых, они лишают турагентов платы за посредничество, отчего те страдают. Но то же самое и с ездой в остров любви. Если бы артистка доверилась свахе, та разработала бы хитрые подходы к В. В. Путину – "У нас товар, у вас купец" и др. – и затребовала бы с молодых неслабый гонорар. Но Шилова решила действовать сама, оставив Р. Р. Сябитову без профита, и негодование свахи понятно.

Впрочем, посреднические услуги – палка о двух концах. Так турецкий телеканал YolTV решил применить все хитрости, техники и ловушки для создания гармонии в русско-турецких отношениях, для чего разместил телекартинку беседы министра С. В. Лаврова с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в субтитрах которой Лавров признавался конфиденту: "I love you Tayyip".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765232" frameborder="0"></iframe> Лавров похвалил галстук Эрдогана, но турецким СМИ послышались слова любви.

Все поразились откровенности, с которой С. В. Лавров, несмотря на свой почтенный возраст, забросил чепец за мельницу. Слухи о сверхъестественных наклонностях министра множились, аналитики указывали, что Лавров подражает наркоминдел Г. В. Чичерину, но, к счастью, в дело вмешалась Смоленская площадь, указав, что YolTV "неправильно интерпретировал слова главы российского внешнеполитического ведомства". В действительности Лавров всего лишь говорил: "I love your tie" ("Мне нравится ваш галстук") – в чем, конечно, нет ничего политкорректного, а равно и запретного. Так что услугами свах следует пользоваться с осторожностью.