Яна Рудковская отправилась на карантин из-за коронавируса

Из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом продюсер Яна Рудковская, вернувшись из Франции, добровольно отправилась на 14-дневный карантин. Таким образом, Яна соблюдает карантинные меры, рекомендованные всем, кто вернулся из стран с повышенным уровнем заражения. - Впервые в своей жизни в праздник сижу дома и буду находиться тут ещё 9 дней. Я на 14 -дневном карантине (самоизолировании) после моей поездки во Францию, а сейчас ещё вынуждена перенести празднование своего юбилея, к которому мы полгода готовились. Переносим теперь его с 11 на 24 марта. И перенесём ещё и долгожданный отпуск на Мальдивы, - написала в своём Инстаграме знаменитая блондинка.- Это конечно, все очень непросто, так как все уже заряжено на праздник, но очень не хочется нарушать постановление Мэра Москвы. И очень хочется, чтобы все мои гости чувствовали себя комфортно и были вне карантина! Ещё раз всех с праздником! Всех люблю. В другом блоге Яна не скупилась на эмоции. - Пришла расплата за мой Париж. Чую сглазили меня с моей маской с камелиями так, что сижу на 14 -дневном карантине. Празднование юбилея, к которому готовилась почти полгода, вынуждена перенести. Так что прошу ко мне карательные отряды не отправлять и дело не шить, а то знаю, что руки то у многих чесались, я сама самоизолировалась, мне помогать не надо. «Отлились мышке всех кошек слезки», утопаю в них, - шутит продюсер.

Напомним, Яна Рудковская произвела фурор на недавнем парижском показе Chanel, появившись в чёрной защитной маске с белыми камелиями. Ее фото тут же облетели все мировые таблоиды.

Как выяснилось, из Яна Рудковская привезла из Японии чёрную маску и перед показалось Chanel пришила на неё белые камелии, чтобы маска не казалась такой мрачной.

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