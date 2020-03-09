2020-03-09T15:05:48+03:00
Спорт

На смену Трусовой и Щербаковой идет Камила Валиева

Ученица Этери Тутберидзе уверенно выиграла чемпионат мира среди юниоров в Таллине
Сергей КИРИЛЛОВ
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Валиева превзошла достижения своих старших подруг по группеВалиева превзошла достижения своих старших подруг по группеФото: EAST NEWS
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13-летняя москвичка, откатав без грубых ошибок обе программы, набрала 152,38 очка в произвольной программе и 227.30 по сумме и установила сразу два мировых юниорских рекорда. При этом Валиева превзошла достижения своих старших подруг по группе Тутберидзе - Александры Трусовой и Анны Щербаковой, показанные в юниорском возрасте. Второй в Таллине стала еще одна воспитанница Этери Тутберидзе Дарья Усачева (207.74), американка Алиса Лью (204.83) завоевала бронзу.

- Моя мечта как у всех спортсменов стать олимпийским чемпионом. Но в фигурном катании мне хочется всегда чисто катать свои программы, а там уже все решится, - призналась Камила Валиева, которую уже называют одним из фаворитов Олимпиады-2022 в Пекине.

Дело в том, что как раз через два года Камила будет находится в оптимальном возрасте для выполнения сложнейших элементов. А ее более старшие подруги — Трусова (сейчас 15 лет), Щербаков (15), Косторная (16), которые с этого сезона выступают по-взрослым, к Пекину-2022 уже могут перерасти свой пик.

О том, что фигуристки слишком рано уходят из спорта, говорят очень много. Мы даже составили список, из которого наглядно видно, что мало кто продолжает соревноваться после 20 лет. Но, похоже, эта граница опускается все ниже. Напомним, что Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой в 15 лет, а в 17 уже приостановила карьеру. Фигуристки, завершившие карьеру в раннем возрасте

Мы взяли только тех, кто в последние годы выступал на взрослых этапах Гран-при, а значит представлял Россию на высшем международном уровне Полина Шелепень (2014) - 19 лет

Полина Коробейникова (2016) - 20 лет

Николь Госвияни (2016) - 20 лет

Мария Артемьева (2016) - 22 года

Юлия Липницкая (2017) - 19 лет

Аделина Сотникова *(2017) - 21 год

Мария Ставицкая (2017) - 20 лет

Алена Леонова (2018) - 28 лет

Анна Погороилая (2018) - 20 лет

Елена Родинова (2019) - 20 лет

Полина Цурская (2019) - 17 лет

Алина Загитва (2019**) - 17 лет

* - официально о завершении карьеры Сотникова заявила недавно, хотя давно не выступает

** - Загитова приостановила карьеру Продолжают выступать:

Елизавет Туктамышева — 23 года

Евгения Медведева — 20 лет

Камила Валиева выиграла юниорский чемпионат мира с мировым рекордом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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