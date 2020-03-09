Экономист о валютном скачке: «Никаких истерик быть не должно. Россия защищает свои интересы»

«Комсомолка» попросила прокомментировать сегодняшние изменения на финансовых рынках известного экономиста Михаила Делягина.

- Говорить о валютном скачке некорректно по очень простой причине. Дело в том, что рынок Форекс, на котором этот скачок произошел, - это крошечный объем, а рынок ММВБ, на котором устанавливается курс национальной валюты, сегодня (9 марта — ред.) не работает, - сказал экономический обозреватель «Радио КП» научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. - Когда по каким-то причинам (в силу праздников или каникул) ММВБ не работает, а Форекс работает, происходит то, что известно по принципу «кот из дома - мыши в пляс». Это вечная история перед Новым Годом, или когда в России продолжаются новогодние каникулы, а на Западе — уже закончились. Довольно распространенное явление.

- Но ведь это не просто спекулятивный скачок — он вызван объективной причиной: падением цены на нефть...

- Да, российское государство защитило интересы России. Господин Новак (министр энергетики РФ Александр Новак — ред.) не стал поддаваться на саудитские атаки во время переговоров по ОПЕК+. Общий смысл его позиции таков: «Если вы хотите не договариваться, а диктовать, то этого не будет». Это для России правильная и выгодная позиция, поскольку мы сохраняем долю на рынке, а в условиях кризиса, что для семьи, что для государства, регулярность доходов важнее их объема. То есть доля рынка важнее текущих доходов.

- Неужели падение цены на нефть никак не ударит по нашей экономике?

- Снижение идет с января этого года. Напомню, что в начале января нефть стоила 69 долларов за баррель. Потом, в феврале снизилась до 53. И это сопровождалось укреплением рубля. А сейчас на фьючерсных торгах в Лондоне — 36 долларов за баррель. Но это фьючерсные торги, торги на будущее, это не тот рынок фактических сделок, о котором мы традиционно говорим. На этой неделе мы можем получить скоординированный ответ саудитов и всех остальных по ценовой игре. Но почему мы отказались от ОПЕК+? Потому что мы бы с рынка уходили, а наша нефть замещалась бы дорогой американской сланцевой нефтью и достаточно дорогой бразильской шельфовой нефтью, которая в общем-то тоже находится под контролем США. То есть низкие цены на нефть — для нас это просто неприятно, а для американцев — очень неприятно. И учитывая, что саудиты являются их вассалами, долго они играть в эту игру не смогут. Наверное, 1-2 недели.

- Продержимся?

- Резервов в Фонде национального благосостояния 10 трлн руб, а всего резервов в федеральном бюджете - 13,5 трлн руб. Если бы эти деньги эффективно направлялись на развитие российской экономики с 2004 года, мы бы вообще никаких проблем не видели. Но в качестве запаса «на всякий пожарный случай» этих денег хватит на несколько лет, поэтому никаких истерик возникать не должно. Истерику раздувают те люди, которые были недовольны, когда в 1999 году тогдашний премьер Евгений Примаков развернул самолет над Атлантикой и не поехал на переговоры в США, узнав о бомбардировках в Югославии. Тогда кричали, что этот разворот стоил нам 15 млрд долларов. И сейчас та же истерика: Россия посмела защищать свои интересы, а это для некоторых недопустимо.

- А людям-то что делать? Бежать и скупать валюту?

- Ни в коем случае. Да, 61 руб за доллар мы уже вряд ли увидим, но 65 — вполне. Вся эта паника — для того, чтобы ударить по России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

МНЕНИЕ

«Сегодня мы гораздо устойчивее финансово»: Эксперт объяснил, чем нынешний кризис отличается от предыдущих

В частности, от того, что было в 1998-м и 2008 годах (подробности)

В ТЕМУ

Мир начал нефтяную войну на истощение. Кто победит — Россия, США или саудиты

Bloomberg сравнил ситуацию с 1985 годом, "но есть кардинальные отличия" (подробности)