Эксперт: ЦБ может вернуться к повышению ключевой ставки, банковские депозиты станут выгоднее

Вырастут ли ставки по вкладам, стоит ли брать ипотеку, покупать ли недвижимость - финансовый аналитик Максим Осадчий рассуждает, к чему приведет падение цен на нефть.

- Падение цены на нефть уже отозвалось на рынке Форекс — доллар стоит 74 рубля. Повлияет ли валютный скачок на ставки по депозитам?

- Ключевая ставка Банка России может быть повышена, а следом и ставки по депозитам пойдут в рост. В декабре 2014 во время валютного кризиса ЦБ например, поднял ставку с 9 до 17,5 процентов.

- То, что произошло с рублем — это необратимый процесс?

- Есть вероятность того, что переговоры с ОПЕК продолжатся, и будет достигнута договоренность с Саудовской Аравией о сокращении объема добычи нефти, в этом случае возможен откат. Если нефтяная война продолжится, то возможен и гораздо более жесткий сценарий. Российский бюджет будет дефицитным при 42 долларах за баррель. Но сейчас нефть уже ниже. Так что даже при умеренном сценарии возможен дефицит бюджета.

- А можно как-то стабилизировать рубль?

- Да, ЦБ заявил, что перестает покупать валюту в рамках бюджетного правила, а Минфин объявил о возможной продаже валюты из Фонда национального благосостояния в рамках того же бюджетного правила на внутреннем рынке. Это может стабилизировать курс рубля, но не ситуацию на фондовом рынке. Напомню: сегодня в Лондоне российские акции рухнули на 25-30%.

- Перейдем в практическую плоскость: недвижимость будет дорожать? Ипотеку выгодно брать?

- Если исходить из того, что рубль будет падать, конечно, сейчас выгодно брать ипотеку и другие кредиты в рублях, пока ставки относительно низкие. Недвижимость, хоть и не так жестко привязана к доллару, но тоже подорожает. Если у кого-нибудь есть уже рублевый кредит, то стремиться его погасить досрочно из-за этой турбулентности не нужно. А вот тем, у кого валютный кредит, не позавидуешь.

Справка «КП»

ВАЛЮТНЫЕ КРЕДИТЫ У РОССИЯН УЖЕ НЕПОПУЛЯРНЫ

Объем розничных валютных кредитов на 1 февраля — 1,3 млрд $ или 0,5% от общего объема розничных кредитов.

Объем валютных вкладов — 96,1 млрд $ или 25,1% от общего объема вкладов.

(Данные на 1 февраля).

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