Прогноз цен на нефть на 2020 год: три самых вероятных сценария

СИТУАЦИЯ НА НАЧАЛО МАРТА

Из-за распространения коронавируса нового типа спрос на мировом рынке нефти понемногу снижался, и тянул за собой цены. Но 9 марта котировки обвалились в среднем на 30%. Так рынок отреагировал на фактический распад сделки ОПЕК+. Экспортеры не только не договорились о новом сокращении добычи, но и отказались продлевать уже действующие договоренности.

Больше того, Саудовская Аравия заявила, что готова распечатать скважины и быстро нарастить добычу. Все это сыграла на падение стоимости черного золота. Что будет дальше? Вместе с экономистами мы составили прогноз цен на нефть на 2020 год.

КАК РОССИЯ ЗАВИСИТ ОТ ЦЕН НА НЕФТЬ

Почти треть доходов российского бюджета обеспечивает нефтегазовый комплекс. При этом в стране действует бюджетное правило: доходы с цен выше 42 долларов за баррель идут в Фонд национального благосостояния.

Именно Россия была инициатором отказа от сделки ОПЕК+. Следовательно, власти были готовы к последствиям.

- Ожидалось, что цены упадут, но будут держаться на уровне 40 долларов за баррель, - говорит ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев.

СЦЕНАРИЙ 1. Нефть отыграет падение и подорожает

Эксперты уверены: Россия не заинтересована в искусственных ограничениях на добычу нефти. Дело в том, что у нас в стране еще немало неразработанных запасов, в том числе и труднодоступных. А для того, чтобы их освоить, нужны деньги – то есть прибыль от продажи нефти. И даже если цена будет ниже привычной за последние годы, российские нефтяные компании, скорее всего, смогут покрыть разницу за счет оборотов.

Дело в том, что, соглашаясь на сокращение добычи в рамках ОПЕК+, Россия теряла часть рынка. Которую занимали США.

Причем в вопросе цен на черное золото наши страны могут быть ситуативными союзниками. Ведь именно благодаря относительно дорогой нефти, американская сланцевая нефть постепенно завоевывает мир. Себестоимость ее добычи больше, чем для обычного черного золота, так что нынешние цены для американских нефтяников неприемлимы.

- Для президента США Дональда Трампа очень важно, чтобы ключевые индексы фондовой биржи США демонстрировали исторический максимум. Это его аргумент на президентских выборах в ноябре. Ситуация такова, что до тех пор Трампу очень нужна дорогая нефть. И он сделает все, чтобы рынки восстановились, - уверен Владислав Гинько, экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

СЦЕНАРИЙ 2. Нефть продолжит дешеветь

Саудовская Аравия объявила всему миру войну на истощение – именно так эксперты оценивают заявления саудитов о резком увеличении добычи нефти. Расчет простой: из-за очень низких цен ряд игроков вынуждены будут уйти с рынка, и тогда никто не помешает Саудовской Аравии задрать ценник.

- Саудовская Аравия решила поиграть в кошки-мышки с Россией и американскими производителями. Расчет на то, что именно она останется последним игроком на этом рынке, - пишет аналитик Bloomberg Дэвид Фиклинг.

У саудитов есть успешный опыт такого демпинга. Когда в 1985 году они обвалили цены на черное золото, это в конце концов привело к распаду Советского Союза. Но эксперты уверены, сейчас ситуация принципиально другая.

- При нынешних ценах теряют все. Вопрос в том, кто сможет дольше существовать в таком положении, - пишет Фиклинг. – У Саудовской Аравии самая дешевая себестоимость добычи нефти. Но для бездефицитного бюджета стране нужна цена в 86,3 доллара за баррель, а таких цен мы и так не видели уже года три. России, например, достаточно 42 долларов за баррель. Страны, развязывающие войны, рассчитывают, что они продлятся всего несколько месяцев. Но часто оказывается, что соперник сильнее, чем они предполагали. Если битва на нефтяном рынке затянется, Москва вряд ли будет игроком, который первым спасует.

СЦЕНАРИЙ 3. Цены будут быстро меняться

Важно понимать, что на биржах торгуют так называемой бумажной нефтью. Это договоры на поставки в будущем. К тому же, биржевые трейдеры очень подвержены влиянию различных инфоповодов и высказываний властей.

- Сейчас достаточно какой-нибудь хорошей новости, чтобы цены пошли вверх. Или еще одной плохой, чтобы опустились еще сильнее, - говорит независимый экономист Антон Шабанов.

То есть такая изменчивость на рынках может сохраняться довольно долгое время. Хотя в ней не заинтересован никто, кроме любителей ловить рыбу в мутной воде биржевых торгов.

- Падение будет кратковременным, но, возможно, довольно глубоким, - считает Рустам Танкаев. – Спрос на нефть падает из-за коронавируса. По прогнозам китайцев, март будет месяцем абсолютного минимума, а в апреле уже начнется рост. И это, конечно, повлияет на цены на нефть на мировом рынке.

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