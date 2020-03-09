Милош Бикович - наш новый Депардье?

Рубрика "киноэкономия" продолжает свою работу. На этот раз она посвящена премьерному фильму "Отель Белград", супер-пуппер-хиту от создателей самого "Холопа", да еще с самим Милошем Биковичем впридачу. (Кто не знает, Милош Бикович - это наш новый Депардье, он везде-везде-везде и скоро, возможно, затмит даже Сашу Петрова).

В общем, что я заметил. Ходить забесплатно на пресс-показы и премьеры - это одно. А ходить за свои денежки - совсем другое. И оценка кинопродукта может в корне разниться в зависимости от способа посещения.

А ВОТ ЗДЕСЬ НАДО СМЕЯТЬСЯ!

Мои коллеги пишут:

"добрая и смешная комедия"!

"искрометный юмор"

"это понравилось бы Кустурице".

Понимаю, ежели бы я пошел на пресс-показ, где перед сеансом угощали сербскими спиртными напитками и дефилировали аниматорши в красных газовых платьях, возможно, я тоже написал бы что-то в таком духе. Но увы, я не Кустурица, ходил за свои, сливовицу не пил, а из уплоченных в кассу 450 рублей даже на три рубля не посмеялся. И бабушка моя не посмеялась бы, хотя в фильме использовались шутки ее молодости:

"Перебираем стройными ножками. И своими тоже".

"- Ты же поклялся здоровьем дочери? - Да, но у моей дочери конское здоровье".

Вам еще не надоели фильмы про мажоров? Тогда вот вам снова мажора Пашу (Милош Бикович) из Сербии. Он владеет отелем "Белград" и живет себе на широкую ногу, пока не разбивает знаменитый писсуар Дюшана, сворованный мафиози Душаном (услышали игру слов? здесь надо смеяться). За неловкость Паша должен расплатиться женитьбой на Ведране, носатой дочери Душана. Все бы ничего, но отдохнуть в Сербию приезжает бывшая подруга Паши. Она из России, ее зовут Даша (слышите игру слов, Душан, Дюшан, Даша? Поняли, что надо делать?).

Так что весь фильм Паша лениво разрывается между любовью к русской девушке и необходимостью жениться на сербской атаманше.

Говорят, что фильм зашел бы лучше, посмотри я сначала сериал "Кухня", а потом - "Отель "Элеон"" четырехлетней давности. Именно в "Отеле" на протяжении трех сезонов зритель наблюдал знакомые физиономии и историю взаимоотношений Павла и Даши (Диана Пожарская), которая была горничной, пока не нашла в номере мешок денег. Встретить старых знакомых каждый любитель сериалов рад.

Но мне все эти граждане незнакомы и прощать я им ничего не хочу. А пуще всего - сделанный на коленке сценарий.

Он такой, будто автор всякий раз, когда придумывал что-то интересное, бил себя по голове и приговаривал:

- Не напрягайся, отдохни. Там же Бикович играет и по-русски говорит.

Как известно, только у нас еще катит трюк, который уже давно не катит нигде. Стоит зарубежному исполнителю сказать "спасибо" на русском языке - и зал радостно салютует, а девушки пропеллируют нижним бельем над головой. Неудивительно, что ставки создателей "Отеля Белград" пришлись на заграничного Милоша Биковича, который не то что два слова по-русски знает, но вообще полфильма разговаривает на нашем почти без акцента. При наличии такого сокровища можно снять что угодно, лишь бы Милош туда ходил, сюда ходил.

СПАСИБО ДЕРЕВЕНСКИМ РОДСТВЕННИКАМ

В итоге Сербию толком не показали. Поностальгировать не дали. Вместо балканской музыки - дали послушать "Серебряную луну" Агутина.

А ведь тема была благодатная: на одно только смешении русского и сербского можно было бы сделать отличную укатайку, ведь что у нас понос - у них гордость, что у них понос - у нас - пролив.

Да и запрос зрительский есть. Все мы помним успех клипа Ионела Истрати многолетний давности "Eu Numai, Numai", в котором молдавскую деревню показали так, что хоть сейчас бросай все и езжай.

Чтобы не работать в режиме обсерватории, скажу доброе слово про сербских актеров, сыгравших в сцене знакомства Даши с деревенскими родственниками Паши. Если ради чего и стоит смотреть кино, то ради этой сцены, где, как в драгоценной капле, соединились блеск и нищета Сербии и тот самый балканский колорит, за которым я пришел в зрительный зал. Актеры на роль родственников собраны фактурные: усатый мужик в трениках и золотой цепью. Носатая худющая бабка, похожая на ворону, ревнивая жена с резиночкой в волосах, слепой цыганистый старик, вроде старого рокера. По слухам, в один из моментов съемок сербские актеры решили взять власть в свои руки и выкрутить то, что можно. И спасибо им за это.

Без них кино выглядело бы выжиманием денег из кармана большого брата посредством Милоша Биковича, толстой лести и многократного повторения фразы: "В Сербии любят русских".

На кого-то, впрочем, подействовало и кто-то в зале повторял мантру "хорошее, доброе кино".

А мне в общепринятом смысле не повезло. На меня ни Саша Петров, ни Милош никак не действуют. К тому же я недавно был в Сербии, убедился, что там вообще все по-русски говорят, поэтому за один этот фокус фильм любить не буду. У меня душа не такая широкая, как отечественный экран.