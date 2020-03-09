2020-03-09T17:20:53+03:00
Спорт

Павел Мамаев забил с правой

Его мяч стал победным в матче чемпионата России по футболу «Ростов» - ЦСКА (3:2)
Сергей КИРИЛЛОВ
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Матч в Ростове, кстати, завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев, мяч Мамаева стал победным. Фото: Валерий Матыцин/ТАССМатч в Ростове, кстати, завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев, мяч Мамаева стал победным. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев вышел на замену на 58-й минуте в матче против ЦСКА и сразу забил. Верней, он мог отправить мяч в ворота и первым касанием, но не успел подставить ногу во время прострела. Через минуту он еще раз замахнулся и вновь не попал по снаряду. Зато, с третьим ударов повезло — он получился не слишком акцентированным, зато мяч чиркнул о ногу защитника, изменил направление и вкатился точно в угол ворот Акинфеева. Счет стал 3:1, а автор гола скинул с себя футболку и показал стадиону свою разрисованную спину.

Вот так вернулся в игру скандальный футболист, который почти весь прошлый год провел в местах не столь отдаленных. А последний раз Мамаев выходил на поле в том памятном матче «Зенит» - «Краснодар» в октябре 2018 года, в котором Павел забил, а утром следующего дня вместе с Александром Кокориным устроил ту эпическую драку.

Матч в Ростове, кстати, завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев, мяч Мамаева стал победным, а команда вышла на промежуточное второе место в чемпионате.

А накануне свою вторую игру за «Сочи», против «Урала», проводил Кокорин. В первой встрече с «Арсеналом» Саша забил, но его команда проиграла (1:2). А вот в ворота «Урала» забивали другие, но «Сочи» выиграл (2:1) и подтянулся к предпоследнему месту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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